Kroatische Sängerin schockt mit Geständnis: „Bin eigentlich Serbin“

Nives Celzijus enthüllt ihre serbische Herkunft: „Meine ganze Familie lebt in Serbien“

Die kroatische Sängerin und Autorin Nives Celzijus, die mit bürgerlichem Namen Nives Zeljkovic heißt, hat in einem Interview für heimische Medien überraschend über ihre serbischen Wurzeln gesprochen. „Ich spreche zwar Kroatisch, bin aber eigentlich von der Herkunft her Serbin und meine gesamte Familie lebt in Serbien“, erklärte die Künstlerin. Sie fügte hinzu, dass sie automatisch ins Serbische wechsle, sobald sie längere Zeit im Nachbarland verbringe. Dabei reflektierte sie auch über die möglichen Reaktionen des Publikums: „Ich bin mir nicht sicher, wie die Zuschauer reagieren würden, wenn im kroatischen Nationalfernsehen plötzlich jemand Serbisch sprechen würde.“

Die für ihre aufreizenden Outfits bekannte Entertainerin gab weitere Einblicke in ihre Verbindung zu Serbien. Wann immer sie dort zu Besuch sei, spreche sie Serbisch, verriet sie im Gespräch mit dem Portal Hajp. Besonders emotional wurde Celzijus bei Erinnerungen an ihre Kindheit: „Während andere Kinder ans Meer wollten, verbrachte ich am liebsten Zeit bei meinen Großeltern in Lovcen, einem Dorf in der Vojvodina (nordserbische Provinz). Dort habe ich einige der schönsten Momente meiner Kindheit erlebt.“

In kroatischen und serbischen Medien wurden die Aussagen von Celzijus in den vergangenen Wochen intensiv diskutiert. Ihre Offenheit bezüglich ihrer ethnischen Identität hat in sozialen Netzwerken sowohl Zuspruch als auch Kritik ausgelöst – ein Zeichen dafür, dass ethnische Zugehörigkeit auch Jahrzehnte nach den Jugoslawienkriegen noch immer ein sensibles Thema in der Region darstellt. Mit ihrer bewussten Distanzierung von nationalistischen Tendenzen positioniert sich die Sängerin dabei gegen weiterhin bestehende Spannungen zwischen den Nachbarländern.

Künstlername Celzijus

Auf die Frage nach ihrem Künstlernamen erklärte Nives, dass sie ihren Geburtsnamen Zeljkovic bewusst durch „Celzijus“ ersetzt habe, weil dieser für die Bühne besser geeignet sei. „Ich habe mir den Namen selbst ausgedacht, und er kam gut an. Er sollte eine Assoziation zum Temperaturanstieg sein – passend zu meinem Erscheinungsbild und meiner Art aufzutreten“, hatte die Sängerin bereits früher gegenüber der Tageszeitung Vecernji list erklärt.

Über ihre serbische Herkunft hat Nives übrigens schon mehrfach öffentlich gesprochen.