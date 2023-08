Kroatische Schriftstellerin vergleicht Serben mit Käfern, die man nicht ausrotten kann

Die kroatische Schriftstellerin und Mitglied des Präsidiums der Matica Hrvatska, Slavica Stojan, hat in einem Artikel kontroverse Aussagen über Serben gemacht, die sie mit Käfern verglich, die man nicht ausrotten kann. Ihre Aussagen haben in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt und Reaktionen hervorgerufen, darunter auch die von Dejan Jovic, Professor an der Fakultät für Politikwissenschaft in Zagreb.

In einem kürzlich veröffentlichten Artikel, der sich mit den mutmaßlichen serbischen Ansprüchen auf das kulturelle Erbe Kroatiens befasst, hat die kroatische Autorin Slavica Stojan kontroverse Aussagen getroffen. Sie zog Parallelen zwischen Serben und Schädlingen, die schwer zu beseitigen seien, und verwendete dabei drastische Begriffe wie „Zertreten, Gift und Flammenwerfer“.

Stojan, die auch im Präsidium der kulturellen Organisation Matica Hrvatska sitzt, äußerte sich in einem Interview zum Thema „serbische Ansprüche auf das kulturelle Erbe von Dubrovnik“. Sie gab an, lange überlegt zu haben, ob sie überhaupt Stellung beziehen sollte, entschied sich jedoch für eine harsche Rhetorik.

Mögliche diplomatische Konsequenzen

In ihrem Artikel beschrieb sie Serben als hartnäckige Eindringlinge, vergleichbar mit Schädlingen, die Wohnräume befallen. Sie betonte die Schwierigkeit, sie loszuwerden, unabhängig von der angewandten Methode.

Die Äußerungen haben in den sozialen Netzwerken für erhebliche Diskussionen gesorgt. Dejan Jovic, ein Politikwissenschaftler an der Universität Zagreb, teilte den Artikel und kommentierte, dass ein Mitglied des Präsidiums der Matica Hrvatska damit die Notwendigkeit eines Sprachgesetzes in Kroatien unterstreiche. Er wies dabei auf den problematischen Vergleich von Serben mit Schädlingen hin.

Die Debatte um Stojans Kommentare könnte potenzielle diplomatische Konsequenzen für die Beziehungen zwischen Kroatien und Serbien nach sich ziehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Angelegenheit weiter entwickeln wird.