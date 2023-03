Kroatischer Fußball-Nationaltrainer: „möchte mehr Respekt“

Zlatko Dalic, kroatischer Fußball-Nationaltrainer, ärgert sich über die Preisverleihung der „FIFA The Best“-Gala.

Am Montagabend fand die „FIFA The Best“-Gala in Paris statt. Dabei wurden Frußballgrößen wie Emiliano Martinez, Lionel Scaloni und Lionel Messi geehrt. Einige Mannschaften wurden gefeiert, andere nicht. Das stieß dem kroatischen Fußball-Nationaltrainer, Zlatko Dalic, sauer auf.

Enttäuscht von FIFA

Dalic hat nun zum Schlag gegen die Preisverleihung ausgeholt und massive Ungerechtigkeiten gegenüber Kroatien ausgemacht: „Ich bin enttäuscht von der Haltung der FIFA gegenüber der kroatischen Nationalmannschaft, weil ich glaube, dass wir vom Weltfußballverband mehr Respekt für die Ergebnisse verdienen, die wir in den letzten Jahren erzielt haben. In 23 Spielen nach der EM haben wir nur zwei Mal verloren.„

Kaum Kroaten

Auch die Plazierung seiner Spieler kann Dalic nicht verstehen: „Schauen Sie sich trotzdem die Liste der 14 Kandidaten für den besten Spieler der Welt an – abgesehen vom großartigen Modric: Wo sind die Kroaten? War da nicht Platz für Mateo Kovacic, der Klubweltmeister wurde und bei der Weltmeisterschaft brillant spielte, oder für Gvardiol, der laut den meisten Umfragen unter den besten Elf bei der Weltmeisterschaft und in der Bundesliga war? Hatte Livakovic es nicht verdient, unter den fünf Kandidaten für den besten Torhüter zu sein?„

Mehr Respekt

„Unter den fünf vorgeschlagenen Trainern, die ich wiederum sehr schätze, sind auch drei Nationaltrainer, aber keiner von ihnen hat sowohl die Endrunde der Nations League erreicht als auch eine Medaille bei der WM gewonnen. Bei allem Respekt für den marokkanischen Trainer und seinen Erfolg bei der WM: In den beiden Spielen gegen sie haben wir einmal remis gespielt und beim zweiten Mal hat Kroatien die Bronzemedaille geholt.“, führt Dalic weiter aus.

Dabei schießt Dalic in Richtung FIFA: „Wenn englische, brasilianische, spanische, deutsche oder italienische Spieler und Trainer wie wir Ergebnisse erzielen würden, wären sie bei allen Wahlen gut vertreten. Ich möchte mehr Respekt für uns, für unsere Nationalmannschaft, für unsere Spieler und für mich selbst, weil wir mit zwei Medaillen eine absolute Weltsensation sind. Die FIFA sollte uns mehr fördern, weil wir gezeigt haben, dass ein kleines Land mit den größten mithalten kann, was die schönste Werbung für Fußball auf der ganzen Welt ist.„