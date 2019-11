Kroatischer Nachtclub unter den 50 besten der Welt

Einer der zahlreichen Nachtclubs des Urlaubsparadieses am Mittelmeer wurde in der Liste der 100 besten Fortgeh-Locations aufgenommen.

Die International Nightlife Association entschied, dass der Culture Club Revelin in Dubrovnik in der Liste einfach nicht fehlen darf. Der kroatische Klub erreichte den 45 Platz. Der Culture Club Revelin befindet sich in einer mittelalterlichen Festung und ist bereits seit Jahren ein Hotspot für die besten DJs der Welt, aber auch zahlreiche internationale Star.

„Wir sind besonders stolz und fühlen uns geehrt sagten zu können, dass wir dieses Jahr der einzige Nachtklub in Kroatien sind, der es in die Liste geschafft hat. Danke an alle, die das ermöglicht haben“, so der Klub in einer Aussendung.

Top 3 der Welt

Auf das Stockerl schafften es das „Hï Ibiza“ (1. Platz) gefolgt von Cavalli Club Restaurant & Lounge (Dubai) und dem Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. Insgesamt sind Nachtklubs aus 34 verschiedenen Ländern in der Liste vertreten, wobei Spanien mit 22 Einträgen das beste Partyland ist. Die gesamte Liste findet ihr hier.