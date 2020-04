Kroatisches It-Girl verkauft getragene Unterwäsche für 16.500 Euro (FOTOS)

In Zeiten der Quarantäne muss man erfinderisch werden. Das dachte sich auch Ava Karabatić und bot ihre Unterwäsche zum Kauf an.

Das It-Girl aus Split vertrieb sich mit einem Frage-Antwort-Spiel auf Instagram die Zeit in der häuslichen Isolation. Karabatić antwortete all ihren Fans, wie gewohnt, ohne in Blatt vor den Mund zu nehmen. Die meisten Fragen waren jedoch relativ anständig, bis auf einen Herrn, der das It-Girl auf die blendende Idee brachte, ein Geschäft daraus zu machen.

„Magst du mir deine getragene Unterwäsche verkaufen?“, fragte einer ihrer Fans. Die diplomierte Romanistin und Latinistin erklärte, dass ihre Slips und Brusthalter nur für jemanden „mit großem Portemonnaie“ seien.

„Für 16.500 Euro verkaufe ich meine Unterhose: Einen Brusthalter könnt ihr für 13.200 Euro kaufen“, so das It-Girl weiter. Für all jene, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, hatte sie jedoch eine Lösung: ihr OnlyFans-Account. Dort gebe es Nacktfotos und -videos unzensiert und für nur 26 Euro monatlich.

