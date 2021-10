“Küss es…”: Britney Spears zeigt sich erneut nackt auf Instagram (FOTO)

Pop-Prinzessin Britney Spears sorgt mit einem weiteren Instagram-Posting einmal mehr für Aufsehen. Wie vergangene Woche, zeigt sich die Sängerin wieder nackt.

Sängerin Britney Spears jubelt noch immer! Vergangenen Donnerstag beendete das Gericht die 13-jährige Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears über den Popstar. Nun kann Britney selbst über ihr Leben entscheiden. Auf Instagram postet sie weiterhin ihre Befreiung, indem sie sich komplett nackt auf Instagram zeigt.

“Pssss you heard me … kiss it” (Auf Deutsch: “Psss.. du hast mich gehört… küss es”), schreibt sie zu dem Bild. Die Fans wissen, was sie damit meint. Doch die Sängerin veröffentlichte nicht nur dieses Bild, sondern meldete sich auch direkt mit einer Nachricht an ihre Follower.

“Ich habe in der letzten Nacht zwei Stunden geweint, weil meine Fans die besten sind, und ich weiß es … ich fühle eure Herzen, und ihr fühlt meins”, sagt Britney. Sie bezieht sich auf die “#FreeBritney-Bewegung” und sagt: “Ich finde keine Worte … wegen Euch und eures Durchhaltevermögens, mich von der Vormundschaft zu befreien.”

Quelle: Heute-Artikel