Kulinarischer Triumph: Österreichs Geheimwaffe unter den Top 50

Kulinarische Sensation: Zehn Restaurants teilen sich erstmals den Spitzenplatz im weltweiten “La Liste”-Guide, während Österreich mit dem “Obauer” einen Triumph feiert.

Erstmals teilen sich zehn Spitzenrestaurants den ersten Platz im renommierten “La Liste”-Restaurantguide, der jährlich die weltweit führenden gastronomischen Betriebe kürt. Unter den Erstplatzierten finden sich das Schweizer “Cheval Blanc by Peter Knogl” in Basel, “Da Vittorio” im italienischen Brusaporto, das Pariser “Guy Savoy”, “Le Bernardin” in New York, “Martin Berasategui” im spanischen Lasarte-Oria, die “Schwarzwaldstube” im deutschen Baiersbronn, “Single Thread” im kalifornischen Healdsburg sowie “Robuchon au Dôme” in Macao, “Matsukawa” in Tokio und “Lung King Heen” in Hongkong.

Bei der Preisverleihung am 24. Jänner 2025 schaffte das Restaurant Obauer der Brüder Karl und Rudolf aus Werfen in Salzburg mit 97,5 Punkten den Sprung unter die Top 50 und sicherte sich damit den Titel als österreichischer Spitzenreiter auf dem vierten Platz. Gleichauf auf Rang vier landete das Wien-Stadtpark “Steirereck”, während das “Landhaus Bacher” in Mautern an der Donau als drittbestes österreichisches Restaurant den fünften Platz belegte.

Österreichs Spitzenposition

Im internationalen Vergleich mag Österreich neben den etablierten Kochnationen wie Frankreich oder den für ihre Nordic Cuisine gefeierten skandinavischen Ländern zwar eine kleinere Rolle spielen, doch die heimische Spitzengastronomie behauptet sich regelmäßig in internationalen Rankings. Die vierte Position für einen österreichischen Betrieb in einem weltweiten Restaurantführer stellt daher einen beachtlichen Erfolg dar.

Weitere Auszeichnungen

Weitere heimische Betriebe konnten ebenfalls überzeugen: “Döllerer” in Golling, “Ikarus” in Salzburg, “Silvio Nickol im Palais Coburg” in Wien und “Stüva” in Ischgl erreichten jeweils 96 Punkte, gefolgt von “Amador” in Wien mit 94,5 Punkten und “Das Bootshaus” in Traunkirchen mit 94 Punkten.

Rudolf Obauer nahm gemeinsam mit seinem Sohn Bertram an der Preisverleihung von “La Liste” teil.