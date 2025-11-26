Makabre Maskerade: Mann schlüpft in Rolle der toten Mutter

Mit Perücke, Pumps und Gehstock erschien er auf dem Amt – doch die Maskerade flog auf. Hinter der bizarren Verkleidung steckt ein schockierender Betrugsfall.

Ein 57-jähriger Mann hat über drei Jahre lang den Tod seiner Mutter geheim gehalten und deren Pension kassiert. Die Täuschung flog auf, als er verkleidet auf einem Amt erschien, um einen neuen Personalausweis für die angeblich noch lebende 85-Jährige zu beantragen. Gegen den Mann wird nun wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Verbergens einer Leiche ermittelt. Nach derzeitigem Kenntnisstand verstarb die Mutter 2022 mit 82 Jahren eines natürlichen Todes. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung soll die genaue Todesursache klären.

Verkleidung aufgeflogen

Die Überwachungskameras des Gemeindeamts zeichneten auf, wie eine scheinbar ältere Dame mit Gehstock, Pumps und Handtasche das Gebäude betrat. Wie das Nachrichtenportal Corriere della Sera berichtet, schöpfte eine Mitarbeiterin des Meldeamts in Borgo Virgilio sofort Verdacht, als sie einen Mann in Frauenkleidung, geschminkt und mit Perücke vor sich sitzen sah. Der Besucher behauptete, die 85-jährige Graziella Dall’Oglio, Witwe eines Arztes, zu sein.

Die Angestellte alarmierte ihre Vorgesetzten, die umgehend die Polizei einschalteten. Der Vergleich des neuen Passfotos mit dem zehn Jahre alten Bild im abgelaufenen Ausweis bestätigte die Zweifel. Trotz Clip-Ohrringen, weiblicher Kleidung, lackierten Nägeln, Lidschatten und einer gewissen Ähnlichkeit waren die männlichen Gesichtszüge deutlich zu erkennen.

Grausiger Fund

Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um einen arbeitslosen Krankenpfleger handelte, der jahrelang die Witwenrente seiner verstorbenen Mutter bezogen hatte. Auch die Steuererklärungen reichte er offenbar unter ihrem Namen ein. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung machten die Beamten eine grausige Entdeckung: Der bereits mumifizierte Leichnam seiner Mutter lag in Schlafsäcke gehüllt im Wäscheschrank. Laut Corriere della Sera hatte der 57-Jährige vermutlich sein medizinisches Fachwissen genutzt, um den Verwesungsprozess zu verhindern oder erheblich zu verzögern.