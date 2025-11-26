Funkelnde Mini-Bikinis: Dua Lipa bringt Brasilien zum Kochen

Funkelnde Details, minimaler Stoff: Dua Lipa lässt mit neuen Urlaubsbildern aus Brasilien den Sommer weiterleben und erntet begeisterte Fan-Reaktionen.

Dua Lipas Bikini-Aufnahmen sorgen weiterhin für Begeisterung bei ihren Anhängern. Die neuesten Urlaubsbilder der Künstlerin lassen ihre Fans noch etwas länger in sommerlichen Erinnerungen schwelgen.

In ihrem aktuellen Instagram-Beitrag gewährt die Sängerin umfassende Einblicke in ihren Aufenthalt in der brasilianischen Metropole während ihrer Tournee-Pause. Zwischen verschiedenen Momentaufnahmen finden sich auch mehrere Aufnahmen, auf denen die 30-Jährige in einem äußerst knapp geschnittenen Badeanzug zu sehen ist.

Das von der Künstlerin ausgewählte Modell zeichnet sich durch minimalistischen Stoff sowohl im oberen als auch im unteren Bereich aus, besticht jedoch durch funkelnde Details, die im Licht glänzen. Eine Kombination, die bei ihren Anhängern offensichtlich großen Anklang findet.

Brasilianische Urlaubsmomente

Nachdem erst in der vergangenen Woche Aufnahmen der Sängerin im Bikini an den Stränden von Rio de Janeiro aufgetaucht waren, hat Dua Lipa nun mit ihrem Instagram-Post noch einmal nachgelegt.

In der Kommentarsektion häufen sich begeisterte Rückmeldungen ihrer Fans. Die Bewunderung für die Künstlerin scheint keine Grenzen zu kennen.

Fan-Begeisterung

“Wunderschön”, “Meine allerliebste Diva”, oder “Ich liebe diesen Bikini, meine Hübsche” lauten einige der zahlreichen Komplimente, die neben vielen Herz- und Flammen-Symbolen unter dem Beitrag zu finden sind.

Die angesprochenen Strandaufnahmen sind Teil einer Bilderserie, die Dua Lipa veröffentlicht hat.