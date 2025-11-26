Knallrekord zum Jahreswechsel? Pyro-Importe explodieren

Während die Politik über Verbote diskutiert, sprechen die Zahlen eine andere Sprache: Die Feuerwerkseinfuhren steigen und steigen – trotz wachsender Kritik.

Die Diskussion um ein Feuerwerksverbot nimmt Fahrt auf, während die Importe steigen. Mit dem nahenden Jahreswechsel rückt auch die traditionelle Silvesterknallerei wieder in den Fokus der öffentlichen Debatte. Obwohl Umfragen eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung für Einschränkungen privater Pyrotechnik ausweisen, deuten die aktuellen Importzahlen auf ein besonders feuerwerksreiches Jahresende hin.

China bleibt dabei der Hauptlieferant, während die Ausfuhr deutlich zurückgegangen ist. Ungeachtet der intensiven Diskussionen um Umweltschutz und Sicherheit übersteigen die diesjährigen Importzahlen bereits jetzt das Niveau des Vorjahres erheblich. Die Einfuhrmengen liegen sogar über den Werten aus der Zeit vor der Pandemie.

Brancheneinschätzung

Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) relativiert jedoch die Annahme einer gesteigerten Nachfrage. Nach Einschätzung der Branchenvertretung sind die erhöhten Importzahlen vorrangig auf wirtschaftliche Faktoren zurückzuführen. Händler hätten angesichts drohender Zollerhöhungen und Transportprobleme ihre Bestellungen früher als üblich platziert.

Die kontroverse Auseinandersetzung mit dem Thema Feuerwerksverbot gewinnt durch diese Entwicklungen an Brisanz.