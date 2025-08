Kultfilm-Comeback: „Freakier Friday“ kommt ab Donnerstag in den Kinos!

Magischer Rollentausch in der nächsten Generation: Wenn Mutter und Tochter plötzlich die Körper wechseln, wird aus Familienalltag ein turbulentes Abenteuer mit bekannten Gesichtern.

Mit „Freakier Friday“ erlebt eine der erfolgreichsten Familienkomödien ihre langersehnte Rückkehr ins Kino. Der Film vereint humorvolle Elemente mit emotionaler Tiefe und transportiert die beliebte Geschichte in die Gegenwart. Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan nehmen ihre ikonischen Rollen als Mutter-Tochter-Duo Tess und Anna Coleman wieder auf und stürzen sich in ein generationsübergreifendes Abenteuer.

Am 8. August 2025 startet die Fantasy-Komödie offiziell in den US-amerikanischen Kinos, nachdem bereits am 22. Juli eine exklusive Vorpremiere im legendären El Capitan Theatre in Los Angeles stattfand. Die Dreharbeiten wurden zwischen Juni und August 2024 erfolgreich abgeschlossen.

Die Hauptrollen werden erneut von Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis verkörpert. Zum Ensemble stoßen außerdem bekannte Gesichter aus dem Original zurück: Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky und Rosalind Chao. Die Besetzung wird durch Neuzugänge wie Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto und Maitreyi Ramakrishnan komplettiert.

Kreatives Filmteam

Für die Regie zeichnet Nisha Ganatra verantwortlich. Die Produktion liegt in den Händen von Kristin Burr, Andrew Gunn sowie Jamie Lee Curtis selbst. Als ausführende Produzenten fungieren Nathan Kelly, Ann Marie Sanderlin und Lindsay Lohan.

Magischer Körpertausch

Die Handlung setzt 22 Jahre nach dem ursprünglichen Identitätstausch von Mutter und Tochter an. Anna ist inzwischen selbst Mutter geworden und steht kurz davor, eine Stieftochter zu bekommen. Als sich erneut ein unerwarteter Körpertausch ereignet, werden nicht nur physische Identitäten, sondern auch Lebensperspektiven vertauscht. Zwischen den Herausforderungen des Teenagerlebens, mütterlichen Verpflichtungen und neuartigen Familienkonflikten zeigt sich: Manche Lektionen müssen mehrfach gelernt werden.

Die Erweiterung um eine neue Generation verleiht der bewährten Grundidee zusätzliche Komplexität: Die Dynamik des magischen Rollentauschs wird durch die entstehende Patchwork-Familie und die damit verbundenen Herausforderungen um weitere emotionale Ebenen bereichert.

„Freakier Friday“ verbindet zeitgemäßen Humor mit berührenden Momenten und einer Prise Magie.

Im Kern erzählt der Film von familiären Bindungen, die über alle Generationen hinweg selbst die ungewöhnlichsten Verwandlungen überdauern.