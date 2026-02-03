Kulturferien in NÖ: Wo Kinder mit Alpakas, Kunst und Kasperltheater verzaubert werden

Von Kunst über Natur bis hin zu Märchen – während die Semesterferien in Niederösterreich laufen, locken vielfältige Kulturangebote Kinder und Familien zu kreativen Entdeckungsreisen.

Während die Schulkinder in Niederösterreich bis Sonntag ihre wohlverdienten Semesterferien genießen, sorgt ein vielfältiges Kulturprogramm für abwechslungsreiche Unterhaltung. „Kunst und Kultur machen keine Pause. Die niederösterreichischen Kulturinstitutionen laden auch in den Ferien ein, Neues zu entdecken“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP).

Im Arnulf Rainer Museum in Baden können junge Besucher ihre künstlerische Ader entdecken. Das Ferienangebot umfasst verschiedene Werkstätten für Keramik, Druck und Malerei, in denen Kinder selbst Hand anlegen dürfen. Ergänzend bieten Pantomime-Workshops die Möglichkeit, spielerisch neue Ausdrucksformen und Bewegungsarten kennenzulernen.

Die Kunstmeile Krems lockt mit ihrer Family Factory unter dem Motto „Kunterbunt“. Hier steht das Experimentieren mit unterschiedlichen Farben und Materialien im Vordergrund, wobei der kindlichen Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Zusätzlich können Familien an speziellen Führungen durch das Karikaturmuseum und die Landesgalerie teilnehmen.

Kreative Lernorte

Forschergeist ist im Museum Niederösterreich in St. Pölten gefragt. An den eingerichteten Kreativstationen basteln die Kinder leuchtende Kappen, während sie in der Museumsakademie mehr über Glühwürmchen und die faszinierende Welt der Bodentiere erfahren. Das Programm verbindet handwerkliches Gestalten mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Besonders erfreulich: Für alle unter 18 Jahren ist der Eintritt kostenfrei.

Tierliebhaber kommen auf Merlis Farm im Bezirk Hollabrunn voll auf ihre Kosten. Die dortige Family City beherbergt neben Hühnern und Schweinen auch Alpakas, die im Rahmen des Erlebnisangebots „Unter uns Alpakas“ gefüttert und gestreichelt werden können. Zum Programm gehört auch ein geführter Rundgang mit einem fachkundigen Tierpfleger.

Märchenwelt MÖP

Für die jüngeren Kinder bietet das Mödlinger Puppentheater (MÖP) während der Ferienzeit klassische Märcheninszenierungen. Mit kunstvoll gestalteten Papierfiguren werden die Geschichten „Kalif Storch“ und „Kasperl mit Schwein“ zum Leben erweckt.

Ein besonderes Theatererlebnis speziell für die kleineren Zuschauer.