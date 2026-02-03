„Inakzeptabel“: Mediziner wollen Promille-Kontrollen für Pistensünder

Alkohol und Skifahren – eine gefährliche Mischung, die jährlich tausende Unfälle verursacht. Nun schlägt die Ärztekammer Oberösterreich Alarm und fordert Konsequenzen.

Die Ski-Saison läuft auf Hochtouren – mit perfekten Pistenbedingungen, gut besuchten Hütten und dem traditionellen Après-Ski als Tagesabschluss. Genau hier setzt nun die Ärztekammer Oberösterreich mit einem dringenden Appell an: Feiern ist in Ordnung, jedoch mit Bedacht.

„Dieser gesellige Teil der Freizeitaktivität bleibt so lange unproblematisch, wie der Alkoholkonsum moderat bleibt“, betont Peter Niedermoser, Präsident der oberösterreichischen Ärztekammer. Kritisch werde die Situation allerdings, wenn alkoholisierte Personen sich selbst oder andere in Gefahr bringen oder gar Verletzungen verursachen.

Eine Erhebung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit verdeutlicht die Dimension des Problems: Mehr als ein Drittel der Befragten (34 Prozent) gab zu, im vergangenen Jahr trotz Alkoholkonsums Wintersport betrieben zu haben. Angesichts von jährlich rund 26.000 registrierten Skiunfällen in Österreich stellt Niedermoser klar: „Mit verantwortungsbewusstem Sport ist das nicht vereinbar.“

Gefährliche Selbstüberschätzung

Bereits geringe Alkoholmengen wirken sich negativ auf Reaktionsvermögen und Koordination aus. Ab einem Wert von 0,2 Promille steigen nachweislich sowohl die Risikobereitschaft als auch die Selbstüberschätzung. „Das Tückische daran ist, dass die Betroffenen subjektiv keine Beeinträchtigung wahrnehmen“, warnt der Mediziner.

Viele Wintersportler stellen keinen Zusammenhang zwischen ihren Verletzungen und vorherigem Alkoholkonsum her. Die Ärztekammer vermutet eine hohe Dunkelziffer, da bei selbst zugezogenen Verletzungen keine standardmäßigen Alkoholtests durchgeführt werden. Genau diese fordert die Kammer nun: „Verletzungen unter Alkoholeinfluss verursachen erhebliche volkswirtschaftliche Schäden.“

Belastetes Gesundheitssystem

Die Auswirkungen auf das Gesundheitswesen sind gravierend: „Dadurch werden medizinische Ressourcen gebunden und unnötig verschwendet“, unterstreicht Niedermoser. Die notwendige Akutversorgung könne zur Verschiebung geplanter Operationen führen. „Das ist schlichtweg unfair.“

Der Kammerpräsident verschärft seine Kritik: „Es ist inakzeptabel, dass Spitalsambulanzen und niedergelassene Ärzte Patienten versorgen müssen, die durch Alkoholkonsum zu Schaden gekommen sind.“ Das medizinische Personal arbeite ohnehin bereits „an der Belastungsgrenze.“

Zusätzlich drohen finanzielle Konsequenzen. Unfälle unter Alkoholeinfluss können strafrechtliche Folgen haben und erhebliche Kosten verursachen – von Versicherungsleistungen, die verweigert werden, bis hin zu Ansprüchen, die „reduziert oder zurückgefordert“ werden können.

Warnt Niedermoser abschließend.