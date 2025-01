Kunden entsetzt: Beliebtes Restaurant muss schließen!

Der bekannte Fleischhauer und Gasthausbetreiber Max Riepl aus Oberösterreich musste infolge eines erschütternden Schicksals und herausfordernder Marktbedingungen sein Unternehmen schließen. Das Einzelunternehmen, tief verwurzelt im Mühlviertel, verzeichnete Schulden in Höhe von 4,78 Millionen Euro, die eine Fortführung des Betriebs unmöglich machten.

Ursprünglich wurde Max Riepls Betrieb als Vorzeigebeispiel erfolgreicher unternehmerischer Tätigkeit in der Region angesehen. Doch in den letzten Jahren verschlechterte sich die Lage dramatisch. Steigende Energiekosten und höhere Personalausgaben trugen erheblich zur finanziellen Krise bei – Kosten, die aus wettbewerbsbedingten Gründen nicht vollständig an die Kundschaft weitergegeben werden konnten. Zusätzlich führte ein allgemeiner Trend zur Reduzierung des Konsums teurer Fleischprodukte zu einem spürbaren Nachfragerückgang.

Das Unternehmen erlitt einen schweren Einschnitt, als Max Riepl im Herbst 2024 einen Schlaganfall erlitt, der letztlich zum Zusammenbruch des Betriebs führte. Zusätzlich belastete der zunehmende Trend zu veganen und vegetarischen Alternativen die gesamte Fleischbranche, wie im Insolvenzantrag hervorgehoben wird, den die „Creditreform“ zitiert. Trotz verzweifelter Rettungsversuche seines Sohnes konnte das Unternehmen nicht mehr stabilisiert werden.

Breite Auswirkungen

Die Insolvenz von Max Riepls Betrieb betrifft insgesamt 166 Gläubiger sowie 17 Angestellte. Der traditionsreiche Betrieb, einst ein wichtiger Bestandteil der regionalen Kultur, wird nicht weitergeführt. Dies bedeutet nicht nur einen wirtschaftlichen Verlust, sondern auch das Ende eines bedeutenden Kapitels regionaler Geschichte.