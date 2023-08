Kurioser Überfall: Wer kennt diesen Mann mit Sweater vorm Gesicht?

Am Montag sorgte ein schockierender Vorfall für Aufsehen, als ein Täter eine Tankstelle in der Goethestraße betrat und die Angestellte zur Herausgabe von Bargeld zwang. Als die mutige Mitarbeiterin sich weigerte, wurde der Täter handgreiflich. Die Polizei startete sofort eine Fahndung, doch der Verdächtige entkam.

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Montag um 22.55 Uhr die Tankstelle in der Goethestraße in Linz und nötigte die Angestellte verbal zur Herausgabe von Bargeldbeständen. Nachdem die Angestellte dies verweigerte, wurde der Täter handgreiflich indem er das Opfer am Kragen erfasste, um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen. Das Opfer konnte in weiterer Folge in den Außenbereich der Tankstelle flüchten. Der Täter ergriff aufgrund weiteren dort anwesenden Kunden die Flucht. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung verlief negativ. Das Opfer erlitt einen Schock.

1 von 3

Polizei bittet um Hinweise

Der Täter ist etwa 180-185 cm groß, von weißer Hautfarbe, mit einer schlanken, muskulösen Statur und dunkelblondem, kurz geschnittenem Haar. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Baseballkappe mit grüner Aufschrift, ein schwarzes T-Shirt, Blue Jeans mit hell ausgefranster rechter Gesäßtasche und hell ausgefransten Hosenbeinenden sowie schwarze Schuhe mit grauer Sohle. Sein Gesicht war mit einem hellen Sweater oder Pullover vermummt, wobei die Ärmel am Nacken zusammengebunden waren.

Die mutige Angestellte erlitt einen Schock infolge des Vorfalls, und die Polizei ermittelt intensiv, um den Täter dingfest zu machen.