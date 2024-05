Landwirt macht mit Traktor & Rasenmäher einen Heiratsantrag!

In Hessen hat die Romantik durch eine außergewöhnliche Geste des Landwirts Christian Stracke eine neue Dimension erreicht. In einem Akt unvergänglicher Liebe fasste er den Entschluss, seine Lebensgefährtin Jana auf eine Weise um ihre Hand zu bitten, die sowohl ihre Herzen als auch die sozialen Medien im Sturm eroberte.

Auf seinem Hof in Rauschenberg verwandelte er ein Feld mit gelben Blüten in ein Liebesmanifest, indem er „Willst du mich heiraten, Jana?“ kunstvoll in die Flora schnitt. Diese poetische Geste nahm Form an, als er seine Angebetete und die gemeinsame sechs Monate alte Tochter zu einer Trecker-Tour einlud, unter dem Vorwand, einen Spaziergang im Grünen zu genießen. Was Jana dort vorfand, war ein Szenario, das sie in ihren wildesten Träumen nicht erwartet hätte.

Ja-Wort unter freiem Himmel

Überrascht und überwältigt von der Größe der Geste, gab Jana ihr Ja-Wort auf diesem gelb blühenden Feld, unter den Augen ihrer Tochter und dem Himmel als Zeugen. „Ich war vollkommen überwältigt und brach in Tränen aus. Natürlich habe ich sofort Ja gesagt“, erinnert sich Jana an diesen magischen Moment.

Der Beginn der Beziehung von Christian und Jana, die sich vor neun Jahren beide auf Christians Hof trafen, war nicht von Liebe auf den ersten Blick geprägt. Erst nach einem Jahr begannen sie, die Sympathie füreinander zu entdecken, die letztendlich in tiefer Verbundenheit mündete. Heute, acht Jahre später, sind sie ein unzertrennliches Team, das gemeinsam den landwirtschaftlichen Betrieb führt.

Durchdachter Plan

Der Entschluss zu diesem einzigartigen Heiratsantrag entstand nicht über Nacht. Christian vereinte seine Leidenschaft für die Landwirtschaft mit seinem Herzenswunsch, indem er mithilfe von GPS-Koordinaten einen perfekten Plan für seine Liebesbotschaft schuf. Trotz einer kleinen Panne – dem Weglassen eines Kommas – hat seine Botschaft das Herz seiner Jana unmissverständlich erreicht.

Lesen Sie auch: Diese Kosten müssen nun Arbeitgeber für Mitarbeiter übernehmen„Bisher war nicht sichergestellt, dass eine solche auch bezahlt vom Arbeitgeber in der Arbeitszeit stattfindet“, so Hebenstreit.

Diese Kosten müssen nun Arbeitgeber für Mitarbeiter übernehmen„Bisher war nicht sichergestellt, dass eine solche auch bezahlt vom Arbeitgeber in der Arbeitszeit stattfindet“, so Hebenstreit. Wie Novak Djokovic schon als Kind wusste, dass er Champion wird!Dieser Erfolg ist ein lebendiger Beweis dafür, dass Träume wahr werden können. Heute feiert er seinen 27. Geburtstag!

Wie Novak Djokovic schon als Kind wusste, dass er Champion wird!Dieser Erfolg ist ein lebendiger Beweis dafür, dass Träume wahr werden können. Heute feiert er seinen 27. Geburtstag! Urlauberin entsetzt: Hotelzimmer mit Meerblick entpuppt sich als FassadeEin Szenario, das unweigerlich Fragen nach der Grenze zwischen kreativer Raumgestaltung und irreführender Werbung aufwirft.

Hochzeitsglocken auf dem Land

Nach dem spektakulären Antrag richten sich nun alle Blicke auf die bevorstehende Hochzeit im Jahr 2025, die selbstverständlich auf dem Hof stattfinden wird. Eine romantische Kutsche steht schon bereit, um das Glück der beiden zu vollenden.