Lange Haare und Seidentop: Marija Šerifović vor 19 Jahren ganz ladylike (FOTO)

Die Serbin zählt zu den besten Sängerinnen, die der Balkan je gesehen hat. Allerdings würde sie wohl kaum jemand auf einem Video aus ihrer Anfangszeit wiedererkennen.

Einen ihrer ersten Auftritte hatte Marija Šerifović im Gymnasium in ihrer Heimatstadt Kragujevac. Kürzlich wurde ein Video davon auf YouTube hochgeladen und alle staunten nicht schlecht, als sie Marija in einem sehr femininen Aufzug und mit langen Haaren sahen.

Bis dato kannte man die Sängerin in burschikoserer Manier, am liebsten in Jeans und T-Shirts und mit Kurzhaarfrisur. Im Video sieht man sie jedoch mit langem Haar, einem seidenen Top ohne Ärmel und einer engen Hose.

Leider wurde das Video bereits von YouTube genommen, allerdings haben wir ein paar Screenshots für euch gemacht. Diese findet ihr auf der zweiten Seite!