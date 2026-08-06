„Lebenslanges Einreiseverbot!“ – Geisterfahrer-Video lässt Kroatien kochen

Zwei Geisterfahrer, eine der meistbefahrenen Autobahnen Kroatiens – das Video lässt das Land fassungslos zurück.

Ein Video sorgt in Kroatien für Aufregung: Auf der Autobahn bei der Mautstelle Demerje sind gleich zwei Geisterfahrer unterwegs – und das auf einer der meistbefahrenen Strecken des Landes. Die Aufnahme, die auf der Facebook-Seite „Prometne zgode i nezgode“ geteilt wurde, hat binnen kurzer Zeit eine Welle der Empörung ausgelöst.



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„Wie ist das möglich, um Himmels willen?“ oder „Woher haben diese Leute ihren Führerschein?“ – die Kommentare unter dem Beitrag ließen nicht lange auf sich warten. Besonders fassungslos zeigten sich viele Nutzer darüber, dass die Fahrer offenbar über mehrere Kilometer hinweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs waren, ohne zu reagieren.

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„Wie kann man in die falsche Richtung fahren, wenn einem alle entgegenkommen und man einfach nicht reagiert? Das sind nicht hundert Meter – das sind zwei Kilometer oder mehr. Die waren offenbar überzeugt, dass sie richtig fahren und alle anderen falsch. Das ist mir schlicht unbegreiflich“, schrieb ein Nutzer stellvertretend für viele andere.

Drastische Forderungen

Neben der Empörung wurden auch handfeste Forderungen laut. Manche verlangten den sofortigen Entzug von Führerschein und Fahrzeug, andere schlugen drastischere Maßnahmen vor – von Spikes auf der Fahrbahn bis hin zu lebenslangen Einreiseverboten. „Führerscheinentzug, dauerhafte Fahrzeugbeschlagnahme, lebenslanges Einreiseverbot nach Kroatien“ – so lautete einer der pointierteren Kommentare.



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Empfindliches Strafmaß

Geisterfahrten zählen zu den gefährlichsten Vergehen im Straßenverkehr und enden auf Autobahnen nicht selten tödlich. Das kroatische Innenministerium warnt regelmäßig vor solchen Vorfällen. Das Strafmaß ist entsprechend empfindlich: Wer in einer Einbahnstraße falsch fährt, muss mit einer Geldstrafe von rund 260 Euro rechnen – wer jedoch auf der Autobahn als Geisterfahrer unterwegs ist, dem drohen bis zu 2.650 Euro, abhängig von den genauen Umständen des Vorfalls.