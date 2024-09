Lehrerin schlägt Dreijährige zu Boden (VIDEO)

Im Pariser 15. Arrondissement hat ein Vorfall am zweiten Schultag des neuen Schuljahres – in Frankreich gilt die Schulpflicht ab drei Jahren – für Empörung gesorgt. Ein Video zeigt, wie eine Lehrerin ein dreijähriges Mädchen brutal misshandelt. Die Mutter eines anderen Kindes filmte die Szene heimlich im Klassenraum der Schule Frères-Voisins.

Das Video zeigt, wie die Dreijährige schreiend und weinend in einem Klassenzimmer steht. Plötzlich verpasst ihr eine Frau, die als Lehrerin identifiziert wurde, einen heftigen Schlag auf den Rücken. Die Wucht des Schlages lässt das kleine Mädchen zu Boden stürzen. Anschließend weist die Lehrerin das Kind an, in die Ecke zu gehen, während es verzweifelt nach seiner Mutter ruft.

Konsequenzen und rechtliche Schritte

Bildungsministerin Nicole Belloubet zeigte sich am Montagabend tief bestürzt über den Vorfall und reagierte umgehend mit einer Suspendierung der Lehrerin. Zudem wurde ein Disziplinarverfahren gegen die Pädagogin eingeleitet. Die Familie des betroffenen Kindes kündigte eine Strafanzeige an.

Laut „Le Parisien“ hatte der Vater des misshandelten Mädchens bereits zuvor von Problemen mit der Lehrerin berichtet. Seine Tochter sei schon einmal geschlagen worden, weswegen sie Angst gehabt habe und die Mutter eines anderen Kindes die Entscheidung traf, das Geschehen diskret zu filmen. Zwei Tage nach dem Vorfall übergab die besorgte Mutter das belastende Video, das schließlich von Vanessa Edberg, der Anwältin der Familie, auf der Social-Media-Plattform „X“ veröffentlicht wurde und landesweit Entsetzen auslöste.

Einschüchterungsversuche

Die Anwältin Vanessa Edberg berichtet weiter, dass die Lehrerin das Mädchen nach dem Misshandlungsvorfall mit einem unbekannten Spray im Gesicht besprüht habe. Im Video hört man die Lehrerin: „Na, fühlt sich das da gut an?“ Und weiter: „Du wirst schon sehen, dein Papa kommt wieder, wenn ich es ihm erzähle.“

Prügelstrafe erst seit 2019 verboten

Der Fall wirft ein Licht auf die historische Problematik körperlicher Gewalt gegen Kinder in Frankreich. Trotz der mittlerweile bestehenden gesetzlichen Regelungen, die erst 2019 verschärft wurden, um den Schutz der Kinder zu gewährleisten, scheint die Problematik noch nicht vollends gelöst. Der Gesetzestext fordert ausdrücklich, dass elterliche Autorität ohne jegliche Form von körperlicher und psychologischer Gewalt ausgeübt werden soll. Dennoch bleiben Vorfälle wie diese bedenkliche Ausnahmen und sorgen für großen Aufruhr in der französischen Gesellschaft.