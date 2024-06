Leiche von 15-Jähriger gefunden – Eltern verhaftet

In Worms (Rheinland-Pfalz) kam es zu einer schockierenden Entdeckung, als am Ufer des Rheins der leblose Körper eines jungen Mädchens aufgefunden wurde.

Die Polizei hat zwei Personen im Zusammenhang mit diesem erschütternden Vorfall festgenommen – es handelt sich um die eigenen Eltern des 15-jährigen Opfers.

Dramatische Ereignisse am Rheinufer

Am Montagabend wurde die tragische Entdeckung nahe der NATO-Rampe in Worms-Rheindürkheim gemacht. Sowohl der 39-jährige Vater als auch die 34-jährige Mutter des Mädchens stehen unter Mordverdacht. Alle drei stammen aus Afghanistan.

Die alarmierende Wendung nahm ihren Anfang, als die Mutter am frühen Montagnachmittag die Polizei informierte. Sie äußerte die Befürchtung, dass ihre Tochter am Samstagabend in Worms am Rheinufer ermordet worden war und beschuldigte ihren Ehemann, hinter der Tat zu stecken.

Die anschließende Suche führte letztlich zur Auffindung der Jugendlichen, deren Körper am Rheinufer in einer Weise platziert war, das eine Bergung nur mit Unterstützung der Feuerwehr möglich war.

Ermittlung und Spurensicherung

Während noch am Tatort akribisch Beweise gesammelt wurden, geriet der Vater des Mädchens in das Netz der Ermittler, die zudem das Familienauto beschlagnahmten. Mit diesem soll er seine Tochter von ihrem Zuhause in Pirmasens, nahe der französischen Grenze, an die etwa 120 Kilometer entfernte Stelle in Worms gebracht haben. Das Auto wurde nach Mainz transportiert, um einer eingehenden forensischen Untersuchung unterzogen zu werden.

Die Vernehmung der Mutter offenbarte jedoch schnell Widersprüche in ihren Aussagen, was die Polizei veranlasste, auch gegen sie einen Tatverdacht zu hegen. Beide Elternteile befinden sich zurzeit in Polizeigewahrsam und sollen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ehrenmord?

Das genaue Motiv hinter dem grausamen Mord ist momentan noch unklar. Trotzdem vermutet die Polizei, dass eine Unzufriedenheit der Eltern mit dem Lebensstil ihrer Tochter zu dieser unfassbaren Tat geführt haben könnte.