Leistbares Wohnen, höhere Löhne, gratis Öffis: Das fordert KPÖ und LINKS für Wien

KPÖ und LINKS will bei der Wien-Wahl 2025 leistbares Wohnen, höhere Löhne und ein Wahlrecht für alle durchsetzen. Die Partei fordert außerdem kostenlose Öffis, mehr soziale Sicherheit und eine gerechtere Verteilung des Wohlstands.

Die Wien-Wahl 2025 steht vor der Tür, und die politische Lage hat sich verändert. Es regiert nun eine Ampel-Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS unter Bundeskanzler Christian Stocker. Doch was bedeutet das für die Menschen in Wien? Während die Regierung einige Entlastungsmaßnahmen beschlossen hat, bleibt vieles ungewiss. Die Liste KPÖ und LINKS fordert tiefgreifende Reformen, um Wien gerechter, demokratischer und sozialer zu gestalten.

Wahlrecht für alle – Demokratie muss inklusiv sein

Mehr als 30 Prozent der Wienerinnen dürfen nicht wählen, weil sie keinen österreichischen Pass besitzen – obwohl sie hier leben, arbeiten und Steuern zahlen. Die KPÖ setzt sich für ein Wahlrecht für alle ein, die in Wien wohnen. Denn politische Mitbestimmung darf nicht von der Staatsbürgerschaft abhängen. Die Partei fordert außerdem, dass WienerInnen direkt Anträge im Gemeinderat einbringen können, um echte Bürgerbeteiligung zu ermöglichen. Demokratie darf nicht nur alle fünf Jahre stattfinden, sondern muss eine tägliche Realität sein!

Mieten senken – Wohnen als Grundrecht sichern

Wohnen wird in Wien immer teurer. Obwohl die Bundesregierung eine vorübergehende Mietenbremse beschlossen hat, um den Anstieg der Richtwert- und Kategoriemieten zu stoppen, bleibt die Situation angespannt. KPÖ und LINKS fordern eine langfristige Lösung:

Eine gesetzliche Mietpreisobergrenze, damit Wohnen nicht zum Luxus wird.

Den massiven Ausbau des sozialen Wohnbaus, um den Druck auf den privaten Wohnungsmarkt zu verringern.

Die Abschaffung befristeter Mietverträge, um MieterInnen Sicherheit zu geben.

Eine stärkere Kontrolle über leerstehende Wohnungen, um Spekulation zu verhindern.

Soziale Sicherheit statt Abbau von Leistungen

Viele WienerInnen kämpfen mit steigenden Lebenshaltungskosten. Die Bundesregierung hat eine Erhöhung der Sozial- und Familienleistungen um 4,6 Prozent beschlossen – ein erster Schritt, aber nicht genug. KPÖ und LINKS fordern:

Einen Mindestlohn von 2.300 Euro netto, um faire Löhne für alle zu gewährleisten.

Eine faire Besteuerung von Vermögen und Spekulation, um soziale Maßnahmen zu finanzieren.

Einen besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung – insbesondere zu psychischen Gesundheitsdiensten, die für viele unerschwinglich sind.

Gratis Öffis – für ein klimafreundliches und leistbares Wien

Öffentliche Verkehrsmittel sind für viele WienerInnen essenziell. Doch Ticketpreise steigen, während das Verkehrsnetz vielerorts überlastet ist. Die Liste KPÖ und LINKS setzt sich für kostenlose Öffis für alle ein und fordert eine radikale Mobilitätswende:

Mehr Investitionen in den Ausbau von Bus, Bim und U-Bahn, um Engpässe zu vermeiden.

Keine neuen Autobahnen oder Flughafenpisten, sondern klimafreundliche Alternativen.

Mehr Grünflächen und kühlere Stadtviertel, um Hitzewellen erträglicher zu machen.

Gegen patriarchale Gewalt – für ein gleichberechtigtes Wien

Gewalt gegen Frauen und queere Menschen nimmt zu. Rechte Parteien machen Frauen, queere und nicht-binäre Menschen für gesellschaftliche Probleme verantwortlich. Die Liste KPÖ und LINKS fordert klare Maßnahmen für mehr Sicherheit und Gleichberechtigung:

Kostenlose Verhütungsmittel und Schwangerschaftsabbrüche, um Selbstbestimmung zu gewährleisten.

Den 8. März als gesetzlichen Feiertag, um feministische Kämpfe zu würdigen.

Mehr Schutzmaßnahmen gegen Gewalt, von Präventionsprogrammen bis hin zu sicherem Wohnraum für Betroffene.

Gegen Korruption und Spekulation

Während viele WienerInnen um ihre Existenz kämpfen, machen einige wenige Rekordgewinne. Die Liste KPÖ und LINKS fordert eine Umverteilung des Wohlstands:

Eine gerechte Besteuerung großer Vermögen und Erbschaften, um soziale Programme zu finanzieren.

Mehr Transparenz und Korruptionsbekämpfung, damit öffentliche Gelder nicht in dunklen Kanälen verschwinden.

Investitionen in Bildung, Soziales und Kultur, statt Steuergeschenke für Konzerne.

Wien-Wahl 2025

Der 27. April 2025 wird entscheidend. Die Liste KPÖ und LINKS will soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und mehr Mitbestimmung in Wien stärken. Die Ampel-Koalition hat Reformen beschlossen, doch viele Themen sind weiterhin ungelöst. Bei der Wahl entscheidet sich, in welche Richtung sich die Stadt entwickelt. Die Entscheidung liegt in den Händen der WählerInnen.