Letzte CoV-Regeln in Österreich fallen mit 1. Mai

Mit Anfang Mai enden die noch übrigen Verordnungen zu den Corona-Regelungen. Damit fällt die Maskenpflicht in Spitälern, Pflegeheimen und Arztpraxen komplett weg.

Kommenden Montag fällt die Maskenpflicht in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen und Arztpraxen. Auch die Risikogruppenfreistellung endet bis dahin. Bis Ende Juni sollen dann schrittweise alle übrigen CoV-Maßnahmen auslaufen und der „Normalbetrieb“ wiederhergestellt werden.

Ende der CoV-Maßnahmen

Bereits im Februar 2023 hat die Regierung einen Fahrplan für das Ende der CoV-Maßnahmen beschlossen. Ziel ist es, dass die CoV-Regeln bis zum Sommer stufenweise aufgehoben werden. „Die Pandemie geht, das Virus bleibt, und wir werden damit umgehen können„, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) damals.

„Normalbetrieb“

Ab dem 30. Juni 2023 soll dann der „Normalbetrieb“ wiederhergestellt werden. Auch die Verkehrsbeschränkung für positiv getestete Menschen endet dann. Aktuell müssen Infizierte zwar nicht in Quarantäne, sind aber zum Tragen einer FFP2-Maske in Innenräumen und auch im Freien bei engem Kontakt zu anderen Menschen verpflichtet.

Gratis Medikamenten bleiben

Impfungen, Tests und die Abgabe von Covid-19-Medikamenten sollen laut dem Vorhaben gratis bleiben, aber in die regulären Strukturen des Gesundheitssystems überführt werden. Dazu hat das Gesundheitsressort am 5. April das Covid-19-Überführungsgesetz für das schrittweise Auslaufen der CoV-Maßnahmen vorgelegt. Die Begutachtungsfrist endet am 3. Mai.

Gratistests soll es nur noch geben, um bei Patienten und Patientinnen mit Symptomen abzuklären, ob sie Covid-Medikamente brauchen. Das Abwassermonitoring wird um weitere Krankheitserreger ergänzt. Die Impfzentren werden abgebaut.

Wissenschaftliche Erkenntnisse

Insgesamt ist die Stimmung in der Bevölkerung gemischt. Viele Menschen freuen sich auf das Ende der CoV-Maßnahmen und den Normalbetrieb. Andere sind besorgt, dass die Lockerungen zu einem Anstieg der Fallzahlen führen könnten. Die Regierung betont jedoch, dass die Entscheidungen auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen und unter Berücksichtigung des aktuellen Infektionsgeschehens getroffen werden.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in Österreich in den kommenden Monaten entwickeln wird.