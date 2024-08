Letzte Ehre für Lugner: Vorbereitungen in vollem Gange

Am 31. August wird Richard Lugner seine letzte Ruhe finden – ganz nach seinem Wunsch. Die Familie Lugner arbeitet unter Hochdruck, um diesem Wunsch gerecht zu werden.

Für die Familie Lugner sind es herausfordernde Wochen. Am kommenden Samstag verabschiedet sich der Clan von ihrem Patriarchen, wie es der Bauunternehmer selbst arrangiert hatte. Seit Richard Lugner am 12. August im Alter von 91 Jahren friedlich entschlafen ist, herrscht bei seinen Hinterbliebenen Ausnahmezustand. Viele organisatorische Aufgaben müssen erledigt werden, um Lugners letzte Wünsche zu erfüllen.

Öffentliche Abschiednahme im Stephansdom

Die Öffentlichkeit hat am 31. August die Gelegenheit, im Wiener Stephansdom Abschied von Richard Lugner zu nehmen. Im Anschluss folgt ein Trauerzug über die Ringstraße, der an der Lugner City vorbeiführt – ein Event von großer Bedeutung.

Die Möglichkeit, sich in das im Einkaufszentrum aufgelegte Kondolenzbuch einzutragen, markiert das Ende des öffentlichen Teils der Trauerfeier in der Lugner City. Zusätzlich hat das Bestattungsunternehmen Himmelblau ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet.

Am Dienstag, dem 27. August, wird die Familie mit allen Beteiligten, darunter Polizei und Sicherheitskräfte, zusammenkommen, um organisatorische Details zu klären. Auch die Positionierung der Presse muss besprochen werden, heißt es aus dem Lugner-Büro.

Beginn der Feierlichkeiten, Gedenkstunde und Requiem

Die Trauerfeierlichkeiten beginnen am 31. August bereits um 8.00 Uhr mit der Aufbahrung des Sarges im Stephansdom. Dompfarrer Anton Faber, der Seelsorger der Familie, wird den Sarg entgegennehmen, der von einer Eskorte begleitet wird. Der Sarg ist in der Farbe „Lugner-City-Rot“ gehalten. Politikerinnen und Politiker aller Parteien werden erwartet, der Familie ihre Anteilnahme zu bekunden.

Um 9.00 Uhr beginnt die Gedenkstunde für Richard Lugner. Am Nachmittag findet das Requiem in der Kaasgrabenkirche in Wien-Döbling statt. Eine Trauerrede wird von Lugners langjährigem Freund, Norbert Hofer (FPÖ), gehalten.

Lesen Sie auch: Österreichs Society-Ikone Richard Lugner ist gestorben Der bekannte Society-Baumeister Richard Lugner ist in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren gestorben.

Hier wird Richard Lugner begraben! Richard Lugner, der Wiener Baulöwe, hat kurz vor seinem Tod sein Testament geändert, um seine Familie einzubeziehen.

Richard Lugner ist zum zweiten Mal gestorben Ein Gerücht über den Tod von Richard Lugner sorgt für Aufregung. Die Wahrheit ist jedoch weniger dramatisch.

Letzte Reise im engsten Kreis

Nach der Trauerfeier in der Kaasgrabenkirche wird Richard Lugner im engsten Familien- und Freundeskreis auf dem Grinzinger Friedhof in Wien-Döbling beigesetzt. Hier, von seiner Gruft, hat er einen Blick auf seine Villa – ein Wunsch, den er bereits zu Lebzeiten äußerte. Rund 200 von Lugner selbst ausgewählte Gäste werden ihm den letzten Abschied gewähren können.

Die Familie bittet die Öffentlichkeit und Medienvertreter inständig darum, „ihre Privatsphäre zu achten“.