Liebe, Betrug, Flucht: Millionen-Diebin Mirnesa erklärt Tatmotiv

Eine 42-jährige ehemalige Angestellte einer Geldtransportfirma wurde vor dem Landesgericht Stuttgart wegen schweren Diebstahls angeklagt. Mirnesa S., die unter einem europäischen Haftbefehl stand, wird beschuldigt, über eine Million Euro von ihrer Arbeitsstelle gestohlen zu haben.

Mirnesa S., gebürtig aus Bosnien und Herzegowina, arbeitete für eine Geldtransportfirma, als sie von ihrem damaligen Partner Robert S. (28) verführt wurde, Geld zu stehlen. „Ich wollte mit ihm zusammen sein, weil ich mich in diesen Menschen so verliebt habe“, zitiert die „Bild“ die Angeklagte. Ihre verbotene Liebe wurde jedoch zum Albtraum, als Robert S. ihr zunehmend Druck machte, Geld zu stehlen. „Er hat mir Parfüm gekauft und Gürtel. Er hat mir Geschenke gemacht“, sagte Mirnesa S. vor Gericht, „Wissen Sie, ich wollte eigentlich immer nur Liebe haben – und das war es“.

Millionen-Coup

Nach einer Weile gab Mirnesa S. nach und stahl mehr als eine Million Euro von ihrem Arbeitgeber. Dieser Coup war der Beginn einer rasanten Fahndung und einer harten Realität für Mirnesa S. „So habe ich mir das nicht vorgestellt. Für mich war wichtig, dass ich mit ihm zusammen bin“, erklärte Mirnesa S. vor Gericht. Doch nach dem Diebstahl tauchte Robert S. unter, hielt seine Versprechungen nicht ein und bedrohte Mirnesa sogar.

Flucht nach Montenegro

Verängstigt und betrogen suchte Mirnesa S. Hilfe bei dem deutschen Anwalt Markus Okolisan und flüchtete in Montenegro aus dem Versteck. „Meine Mandantin wurde für die Tat bewusst ausgenutzt. Sie ist voll geständig und bereut den Diebstahl“, wurde Okolisan in der „Bild“ zitiert. Dank seiner Hilfe konnte Mirnesa S. mit den Behörden in Kontakt treten und kehrte nach Deutschland zurück, um sich den Behörden zu stellen.

Inzwischen suchen die Behörden Robert S., denn er ist möglicherweise im Besitz der gestohlenen Beute. Laut Mirnesa S. hat Robert S. Kontakte ins Umfeld des serbischen Präsidenten und zu Mitgliedern der organisierten Kriminalität. Wie es für Mirnesa S. weitergeht, bleibt ungewiss. Sicher ist nur, dass sie ihren Traum von einer gemeinsamen Zukunft mit Robert S. aufgeben musste.