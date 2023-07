Linkshänder: Die kreativen Überflieger unserer Zeit

Während der Großteil der Erdbevölkerung ihre täglichen Aufgaben mit der rechten Hand erledigt, machen Linkshänder etwa zehn Prozent aus. Unter ihnen sind einige der bekanntesten und klügsten Persönlichkeiten der Geschichte. Dies war nicht immer ein Zeichen des Stolzes – im Gegenteil. Es gab Zeiten, in denen diese Eigenart einen Menschen zum Außenseiter machte. Doch mit dem Fortschreiten der Jahrhunderte und dem Aufstieg der Wissenschaft hat sich die Perspektive grundlegend verändert.

Die American Journal of Psychology veröffentlichte eine Studie, die darauf hindeutet, dass Linkshänder einen entscheidenden Vorteil besitzen, wenn es um Kreativität geht. Sie scheinen nicht nur kreativere Lösungen für Probleme zu finden, sondern auch innovativere Ansätze zu entwickeln.

Die Anziehungskraft von Linkshändern scheint sich insbesondere auf bestimmte Karrieren auszuwirken. Eine vom Left-Handers‘ Club durchgeführte Studie, an der mehr als 2.000 Linkshänder und Rechtshänder teilnahmen, ergab, dass Linkshänder stärker zu Berufen in Kunst, Musik, Sport und Informationstechnologie hingezogen werden.

Ein weiteres bemerkenswertes Phänomen zeigt sich in Einzelwettkämpfen wie Tennis, Badminton und Boxen. Linkshänder scheinen hier einen Vorteil zu haben. Der Linguist Rick Smits erläutert in seinem Buch „Das Puzzle der Linkshändigkeit“, dass sowohl Linkshänder als auch Rechtshänder meist gegen rechtshändige Gegner trainieren. Wenn es dann zu einem Wettkampf mit einem linkshändigen Gegner kommt, sind die rechtshändigen Spieler weniger gut vorbereitet.

Besonders im Boxen scheinen Linkshänder zu dominieren. Eine Studie aus dem Jahr 2019 fand heraus, dass 17% der Boxer und 12,5% der Kämpfer Linkshänder sind. Verglichen mit den 10% der allgemeinen Bevölkerung, die Linkshänder sind, ist dies ein signifikanter Anteil. Darüber hinaus haben diese Kämpfer eine über 50%ige Chance, gegen einen rechtshändigen Gegner zu gewinnen, was ihre Erfolgsrate in dieser Sportart deutlich steigert.

Dieses Phänomen ist nicht nur auf körperliche Aktivitäten beschränkt. Auch in kreativen oder geistigen Berufen können Linkshänder ihre Einzigartigkeit nutzen. So zeigt eine Studie, dass Menschen, die in kreativen Berufen tätig sind und die linke Hand bevorzugen, tendenziell überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen.