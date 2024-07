LKW-Fahrer peitscht illegale Migrantinnen aus (VIDEO)

In der norditalienischen Stadt Ventimiglia, nahe der französischen Grenze, kam es zu einem erschütternden Vorfall: Ein Lastwagenfahrer attackierte 13 afrikanische Migrantinnen, die sich im Anhänger seines Fahrzeugs versteckt hielten, mit einem Ladegurt.

Bericht aus Ventimiglia

Die Szene, die auf Social-Media-Plattformen verbreitet wurde, hat in Italien für große Bestürzung gesorgt. Der Vorfall ereignete sich an einem öffentlichen Lkw-Parkplatz in Ventimiglia. Ein Video, das aufgebracht in den sozialen Netzwerken geteilt wurde, dokumentierte die erschreckenden Momente, in denen der Lastwagenfahrer auf die im Anhänger gefundenen Frauen losging. Mit einem mit einer Stahlklemme versehenen Ladegurt zwang er sie, den Anhänger zu verlassen, während die Frauen von Furcht ergriffen waren. Die Herkunft der Migrantinnen wurde später als eritreisch identifiziert.

Lokale Unterstützung

Nach ihrer Ankunft in Ventimiglia hatten lokale Hilfsorganisationen, darunter die Caritas, sich der Versorgung der Frauen angenommen. Ihr Ziel, weiter nach Frankreich zu gelangen, wurde durch diesen gewaltsamen Akt brutal unterbrochen.

Rechtliche Konsequenzen

Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Lastwagenfahrer ausfindig zu machen, wobei bisher bekannt ist, dass es sich um einen Mann osteuropäischer Herkunft handelt. Er steht nun vor rechtlichen Herausforderungen, nicht nur wegen möglicher Beihilfe zur illegalen Migration, sollte er mit den Migrantinnen an Bord in Frankreich gestoppt werden, sondern vor allem wegen seiner gewalttätigen Handlungen gegenüber den Frauen.

Gemeinschaftliche Reaktion

Die Reaktionen auf den Vorfall zeigen sowohl Entsetzen als auch Solidarität. Paolo Valente, der Vizedirektor der italienischen Caritas, äußerte sich schockiert über die Rohheit des Angriffs. Der Vorfall lässt die Verzweiflung der betroffenen Frauen und die sinnlose Gewalt, die ihnen angetan wurde, deutlich werden. Die Gemeinschaft fordert eine vollständige Aufklärung und gerechte Behandlung für die Opfer dieser entsetzlichen Tat.