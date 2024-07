Mann mit 37 Kilo Cannabis am Flughafen erwischt

Am Wiener Flughafen kam es zu einem bemerkenswerten Einsatz der Polizeikräfte, als in einer routinemäßigen Überprüfung von Transitgepäck eine beachtliche Menge an Cannabiskraut entdeckt wurde.

Die stattliche Menge von 37 Kilogramm, die einen geschätzten Straßenverkaufswert von rund 150.000 Euro hat, wurde in zwei Koffern sichergestellt.

Route führte von Thailand nach Spanien

Als Besitzer der fraglichen Koffer konnte rasch ein 31-jähriger Bürger Malaysias ausgemacht werden. Er wurde am 7. Juli festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Korneuburg. Der Mann zeigte sich gegenüber den Behörden kooperativ und hat die Tat inzwischen eingestanden.

Die Suchtmittel waren in insgesamt 65 Plastikbeuteln abgepackt, die sauber vakuumiert und damit für den Transport vorbereitet waren. Es wurde bekannt, dass die Drogenfracht in Thailand ihren Anfang nahm und für eine Weiterleitung nach Spanien vorgesehen war. Dies lässt auf eine möglicherweise größere, international agierende Schmuggelorganisation schließen, die hinter dieser Aktion steht.

Weitere Untersuchungen laufen

Die Polizei und Zollbehörden am Flughafen Wien haben infolge dieser Entdeckung ihre Maßnahmen zur Überwachung und Kontrolle des Transits weiter verschärft. Zugleich finden intensive Ermittlungen statt, insbesondere mit dem Ziel, mögliche Hintermänner dieses Drogenschmuggels zu identifizieren und zu fassen.

Dieser Fall unterstreicht erneut die Bedeutung einer sorgfältigen Überwachung im internationalen Waren- und Personenverkehr, um den grenzüberschreitenden Drogenhandel effektiv bekämpfen zu können.