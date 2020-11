Loredana spricht erstmals über ihre Sucht

Private Informationen gibt die Rapperin Loredana ungern Preis. Bekannt ist, dass die 25-Kährige kosovo-albanische Wurzeln und neun Brüder hat. Dennoch ist sie sehr rätselhaft.

Auf Instagram hat die 25-Jährige ein weiteres privates Detail offenbart. Wie sie auf Instagram zugibt, hat sie sich erst in der letzten Zeit gelernt, Wasser zu trinken. Davor trank sie nichts anderes als das Getränk Coca Cola! Ein Wunder, dass die Rapperin so schlank und gesund ist. „Ich bin auf jeden Fall Zuhause und ich hab gelernt Wasser zu trinken, liebe Freunde. Es ist unglaublich, aber ich hab es gelernt. Ich kann jetzt endlich Wasser trinken. (…) Ob ihr mir glaubt oder nicht, ich hab irgendwie mein gefühlt [ganzes] Leben einfach nur Cola getrunken, ich bin so ein unglaublicher, übertriebener Cola-Fan, es ist einfach so lecker wenn man Cola trinkt. I love it. I love it so much.“

Jetzt zieht Loredana den Schlussstrich und verzichtet komplett auf ihr geliebtes Getränk. Sie zeigt im Video, dass sie ab nun nur noch Wasser und Evian-Getränk zu sich nehmen wird: „Das gibt es jetzt bei mir nur zu trinken. Ab jetzt keine Cola mehr.“