Lotto-Jackpot: Bei der nächsten Ziehung winken 10 Millionen!

Der Lotto-Jackpot bleibt unangetastet und wächst auf über zehn Millionen Euro. Eine Umfrage zeigt: Die meisten Österreicher träumen von einer Reise.

Am Dienstag hatte niemand das Glück, die sechs richtigen Zahlen im Lotto 6 aus 45 zu treffen, wodurch der Jackpot von 8,3 Millionen Euro unangetastet blieb. Dies führt dazu, dass bei der nächsten Ziehung am Sonntag der Jackpot auf über zehn Millionen Euro ansteigen wird, wie die „Österreichischen Lotterien“ am Mittwochabend bekannt gaben.

Die Gewinnzahlen der aktuellen Ziehung sind: 1, 14, 15, 18, 23, 38, mit der Zusatzzahl 9. Bei der Lotto-Plus-Ziehung wurden die Zahlen 12, 18, 28, 33, 34, 35 ermittelt. Die Joker-Zahlen lauten 6, 7, 2, 9, 2, 1.

Umfrageergebnisse

Eine Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts IMAS ergab, dass die Mehrheit der Österreicher einen Lottogewinn für ihre Traumreise nutzen würde. Diese Option wurde von 34 Prozent der Befragten bevorzugt. Im Gegensatz dazu zeigt sich wenig Interesse an Investitionen in Aus- und Weiterbildung, die nur ein Prozent der Befragten als Priorität nannten. Acht Prozent der Teilnehmer waren unschlüssig, wie sie einen Hauptgewinn verwenden würden.