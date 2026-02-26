Luka Modric unschreibt neuen Vertrag – Millionen-Deal mit Fußball-Legende

**Luka Modric tauscht das Spielfeld gegen die Küche – zumindest in seiner neuen Rolle als Markenbotschafter eines Haushaltsriesen.**

Der slowenische Haushaltsgerätehersteller Gorenje hat Fußballstar Luka Modric als neuen Markenbotschafter verpflichtet. Die Partnerschaft wurde am 25. Februar 2026 offiziell angekündigt. Wie das Wirtschaftsportal Poslovni dnevnik berichtet, soll die Partnerschaft weit über eine klassische Werbekooperation hinausgehen – sie fußt auf geteilten Werten, die beide Seiten verbinden. Als Ballon-d’Or-Gewinner und einer der prägendsten Fußballer seiner Generation steht Modric für jene Konsequenz und Qualität, die Gorenje nach eigenen Angaben auch in seinen Produkten verkörpert sehen möchte.

Gorenje & Modric

Marketingleiterin Stella Nisevic brachte die Philosophie dahinter auf den Punkt: „Luka Modric ist mehr als eine Fußballikone – er ist ein Mann, für den die Familie der größte Sieg ist. Bei Gorenje teilen wir dieselben Werte. Unsere Partnerschaft dreht sich nicht nur um Geräte – es geht darum, ein Familienleben zu unterstützen, das Exzellenz ermöglicht, sowohl auf dem Platz als auch im Alltag.“

Dem Unternehmen zufolge gründet die Zusammenarbeit auf der Überzeugung, dass sportliche Höchstleistung und persönliche Größe ihren Ursprung im häuslichen Umfeld haben – ein Gedanke, der die Markenidentität von Gorenje künftig prägen soll. Gorenje ist Teil der internationalen Hisense Group.

Modrics Zukunft offen

Abseits des Marketingparketts steht für Modric derweil eine wegweisende Entscheidung an: Der kroatische Mittelfeldstratege zählt zu den Leistungsträgern beim italienischen Spitzenklub AC Milan, doch seine Zukunft dort ist ungewiss. Berichten aus Italien zufolge hat Klublegende Zlatan Ibrahimovic, der bei Milan inzwischen eine Führungsrolle bekleidet, dem 39-Jährigen ein Ultimatum gestellt.

Ob Modric nach der Weltmeisterschaft weiter für die Rossoneri aufläuft, bleibt offen.