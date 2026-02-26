Flughafen Wien expandiert: Acht neue Traumziele ab 2026

Wien hebt ab – und das gleich in alle Himmelsrichtungen. Der Flughafen bekommt 2026 eine Reihe brandneuer Direktverbindungen.

Am Flughafen schrumpft die Welt auf ein Minimum zusammen. Boarding nach New York, wenige Gates weiter hebt die Maschine nach New Delhi ab. Die Abflugtafel dreht sich unaufhörlich – ein Ticker der Fernweh-Ökonomie. Und das Angebot wächst weiter: 2025 gab es erstmals Direktflüge auf die deutsche Nordseeinsel Sylt mit Austrian Airlines, auch dieses Jahr steht die Strecke wieder im Programm.

Neue Routen 2026

Ab 3. April 2026 nimmt FlyOne Armenia eine neue Route zwischen Wien und Jerewan, der Hauptstadt Armeniens, in Betrieb. Ab 3. Juni 2026 wird die Verbindung auf drei Flüge pro Woche ausgebaut.

Ebenfalls ab 20. April startet China Eastern Airlines erstmals eine Direktverbindung von Wien nach Xi’an – der Stadt, die weltweit vor allem durch ihre berühmte Terrakotta-Armee bekannt ist. China Eastern Airlines zählt zu den zehn größten Fluggesellschaften der Welt. Die Strecke wird dreimal wöchentlich und das gesamte Jahr über bedient, die Flugzeit beträgt rund zehn Stunden.

Ab Juni ergänzt erstmals eine Direktverbindung in den Oman das Wiener Flugangebot. SalamAir bedient die Route nach Maskat dreimal wöchentlich – jeweils montags, dienstags und freitags.

Sommerflugplan Wien

Auch Korsika rückt im Sommer näher: Air Corsica nimmt Verbindungen nach Bastia im Norden der Insel sowie nach Ajaccio im Südwesten auf. Bastia wird zwischen Juni und September zusätzlich von Austrian Airlines angeflogen. Air Corsica fliegt Ajaccio im Zeitraum vom 7. Juni bis 4. Oktober einmal wöchentlich an.

Im Sommerflugplan von Austrian Airlines finden sich darüber hinaus neue Ziele wie Alicante und Bilbao in Spanien, Bergen in Norwegen, die Azoren sowie Ohrid in Nordmazedonien. Bergen wird ab Juni dreimal pro Woche direkt ab Wien angeflogen.

Die Nordseeinsel Sylt steht bei Austrian Airlines erneut im Programm – von Mai bis September ist die Verbindung in den Sommerflugplan eingebettet.