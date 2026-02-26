Instagram-Star packt aus: „Im Bett gebe ich mir eine Zehn“

Vom sizilianischen Lokalfernsehen zur Millionen-Karriere – Diletta Leotta hat ihren Weg mit harten Bandagen erkämpft.

Giulia Diletta Leotta ist heute ein Synonym für den italienischen Fußball. Ihre Interviews mit Weltstars wie Cristiano Ronaldo oder Andriy Shevchenko haben ihr internationale Bekanntheit eingebracht, und auf Instagram verfolgen mehr als neun Millionen Menschen jeden ihrer Schritte. Zuletzt war sie Gast in einem Podcast, wo sie der Moderatorin einige der persönlichsten Kapitel ihres Lebens öffnete.

1991 als Tochter des Rechtsanwalts Rory und seiner Frau Ofelia in Sizilien geboren, zeigte Diletta schon als Kind einen Ehrgeiz, der weit über die Grenzen der Provinz hinauswies. Während ihr Bruder Mirko den Weg in die Plastische Chirurgie einschlug, stand sie bereits mit 14 Jahren als Korrespondentin vor der Kamera – für lokale Sendungen über das Nachtleben Siziliens. Mit 20 Jahren zog sie nach Rom, schrieb sich an der renommierten LUISS für Rechtswissenschaften ein und arbeitete parallel hart an sich selbst: Gesangs- und Schauspielstunden halfen ihr, die Diktion zu schärfen und den unverkennbaren sizilianischen Akzent abzulegen.

Aufstieg zur Ikone

Der Einstieg ins nationale Fernsehen verlief zunächst unspektakulär. Beim Sender Sky Meteo24 moderierte sie die Wettervorhersage – doch ihr Talent vor der Kamera war für Wetterkarten schlicht zu groß. Der Wechsel in die Sportredaktion von Sky Sport, wo sie gemeinsam mit Journalisten wie Gianluca Di Marzio Sendungen zur Serie B präsentierte, ließ ihre Bekanntheit sprunghaft ansteigen.

Ihre Instagram-Followerzahl begann sich in Millionen zu messen. 2018 folgte der entscheidende Schritt: DAZN holte sie als Hauptgesicht der Serie-A-Übertragungen – ein Transfer, der ihren Ruf als wichtigste Sportjournalistin Italiens endgültig zementierte.

Der Sportjournalismus ist in Italien nach wie vor eine Männerdomäne, und Dilettas Äußeres war für viele ein willkommener Anlass zur Herabsetzung. Zu Beginn ihrer Karriere erfuhr sie über einen Kollegen beim Sender Sky, was hinter ihrem Rücken über sie gesagt wurde. Der verletzendste Kommentar, der ihr zugetragen wurde, lautete: „Du bist hier nur wegen deiner Brüste.“ Diese Worte trafen sie tief. „Ich war gerade mal 20 Jahre alt und habe in dieser Nacht zu Hause unaufhörlich geweint“, erzählte sie.

Als wäre der alltägliche Kampf gegen Sexismus nicht genug gewesen, wurde Diletta 2017 Opfer von Hackern, die in ihr iCloud-Konto einbrachen, private Fotos entwendeten und diese im Netz veröffentlichten. Der Skandal schlug europaweit Wellen – doch statt sich zurückzuziehen, entschied sie sich zum Gegenschlag. Sie erstattete Anzeige, nicht nur zum Schutz ihrer eigenen Privatsphäre, sondern auch als Zeichen der Solidarität mit all jenen Frauen, die Ähnliches durchmachen mussten. Öffentliche Unterstützung erhielt sie damals unter anderem von Fußballer Mario Balotelli, der klarstellte: Jeder habe das Recht, mit seinem Körper zu tun, was er wolle – und wer solche Situationen ausnutze, sei schlicht ein Schurke.

Liebe und Familie

Mit dem Ruhm kam unweigerlich das Medieninteresse an ihrem Privatleben. Die italienische Boulevardpresse brachte sie über Jahre mit einer ganzen Reihe prominenter Männer in Verbindung – Fußballer, Boxer, türkische Schauspieler, Unternehmer. Zu den kolportierten und tatsächlichen Beziehungen zählten der Boxer Daniele Scardina sowie Schauspieler Can Yaman, mit dem sie angeblich sogar verlobt gewesen sein soll. Besonders viel Staub wirbelte das Gerücht um eine Liaison mit Zlatan Ibrahimovic auf, nachdem die beiden gemeinsam einen Werbespot für eine Fitness-App gedreht hatten – was Diletta entschieden dementierte.

Ihr Liebesleben schien ebenso turbulent wie die Spielübertragungen, die sie moderierte, bis im Oktober 2022 in Paris die Begegnung folgte, die alles verändern sollte: Sie lernte den deutschen Fußballtorhüter Loris Karius kennen. „Als ich ihn das Restaurant betreten sah, drehte ich mich zu meinen Freundinnen um und sagte: ‚Mädels, das ist der Mann meines Lebens'“, erinnerte sie sich später.

Die Romanze entwickelte sich rasant. Heiligabend desselben Jahres, während sie bei ihrer Familie in Catania war, machte sie einen Schwangerschaftstest – und rief Loris sofort per Videoanruf an. „Als ich das Ergebnis sah, sagte ich ihm nur: ‚Ich bin schwanger.‘ Er war überglücklich, und ich war den ganzen Tag sprachlos“, schilderte sie den Moment.

Ihre Tochter Aria erblickte am 16. August 2023 das Licht der Welt – ausgerechnet an Dilettas 32. Geburtstag, was der Liebesgeschichte eine besondere Note verlieh. Bereits einen Monat nach der Geburt kehrte die Moderatorin zu DAZN zurück. Am 22. Juni 2024 heirateten Diletta Leotta und Loris Karius auf der sizilianischen Insel Vulcano – und erfüllten damit einen Kindheitstraum. „Als ich das erste Mal hierher kam, mit elf Jahren, sagte ich: ‚Hier werde ich heiraten'“, verriet sie.

Die prachtvolle Zeremonie für 150 Gäste war das gesellschaftliche Ereignis der Saison. Die Braut wechselte im Laufe des Abends vier Hochzeitskleider; auf dem Schleier des ersten war auf Englisch eingestickt: „Alles, was ich mir je gewünscht habe.“ Unter den Gästen fanden sich zahlreiche bekannte Gesichter aus der Fußballwelt. Heute lebt das Paar in Mailand, wo Diletta Mutterschaft und eine anspruchsvolle Karriere mit bemerkenswerter Leichtigkeit unter einen Hut bringt.

Ihr geschätztes Jahresgehalt bei DAZN beläuft sich auf eine Million Euro, dazu kommen lukrative Sponsorenverträge, ein eigener Podcast über Elternschaft und eine riesige Instagram-Gemeinde. Dass sie einmal zugab, von sozialen Medien abhängig zu sein, hält sie nicht davon ab, diese Plattformen geschickt für Werbezwecke und den Kontakt zu ihrer Fangemeinde zu nutzen. Selbst ein Einbruch in ihre Wohnung – Diebe hatten ihre Social-Media-Posts ausgewertet und Wertsachen im Wert von 150.000 Euro gestohlen – brachte sie nicht aus dem Tritt.

Mit ihrem Weg hat sie die Wahrheit ihrer eigenen Worte unter Beweis gestellt: „Es ist immer besser, mehr Pfeile im Köcher zu haben. Wenn euch Fußball interessiert, werdet ihr auf das hören, was ich sage. Wenn nicht, werdet ihr mich einfach anschauen.“ Auf die Frage nach ihrer Leidenschaft im Privaten antwortete sie mit entwaffnender Offenheit: „Im Bett gebe ich mir eine Zehn. Ich bin ein Vulkan – wie der Ätna. Das klingt vielleicht egozentrisch, aber auch Loris ist ein sehr leidenschaftlicher Mann, also passen wir perfekt zusammen. Ich bin ein Mensch mit Fantasie, jeden Tag möchte ich etwas anderes erleben.“

Jahrelang war sie auch Zielscheibe von Kritik wegen angeblicher ästhetischer Eingriffe, allen voran einer Nasenkorrektur im Alter von 18 Jahren. Ihre Antwort darauf fiel klar aus: „Ich glaube nicht, dass ästhetische Chirurgie etwas ist, wofür man sich schämen oder was man verbergen müsste. Wenn ich mich entscheide, etwas an mir zu verändern, bedeutet das nicht, dass ich unecht oder ohne Moral bin.“

Jeder habe das Recht auf eigene Entscheidungen über seinen Körper – daran lässt Diletta Leotta keinen Zweifel.