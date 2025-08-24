Luxus-Schnäppchen: Diese 6 Top-Autos kosten nur 5.000 Euro

Italienische Eleganz, japanische Zuverlässigkeit oder deutsche Ingenieurskunst – für schmale 5.000 Euro gibt es überraschend viel Auto auf dem Gebrauchtmarkt.

Während die Preise für Neuwagen mittlerweile in schwindelerregende Höhen klettern, suchen immer mehr Autokäufer ihr Glück auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Für preisbewusste Interessenten haben die Fachleute von Auto Bild nun eine aufschlussreiche Übersicht zusammengestellt: Sechs Fahrzeuge, die für maximal 5.000 Euro zu haben sind und durch ihre Zuverlässigkeit überzeugen. Die Auswahl deckt verschiedene Fahrzeugsegmente ab und basiert auf umfangreichen Daten zu Defektanfälligkeit und Langlebigkeit, die aus einer Kombination von Leserumfragen, Pannenstatistiken und Experteneinschätzungen gewonnen wurden.

Italienische Eleganz

An der Spitze der Empfehlungen steht der Alfa Romeo GT aus den Baujahren 2003 bis 2006. Das italienische Coupé bietet je nach Ausstattungsvariante zwischen 140 und beachtlichen 240 PS und ist bereits ab rund 2.500 Euro erhältlich. Aktuelle Marktanalysen österreichischer Gebrauchtwagenportale bestätigen diese Preislage, wobei gut erhaltene Exemplare auch bis zu 4.000 Euro kosten können. Auf dem zweiten Platz folgt der deutlich kompaktere Kia Picanto, der zwischen 2004 und 2011 vom Band lief. Der koreanische Kleinwagen bringt es auf 65 bis 75 PS und ist mit einem Durchschnittspreis zwischen 1.000 und 2.000 Euro besonders günstig zu haben.

Deutsche Qualität

Etwas seltener auf dem Markt, aber dennoch eine Empfehlung wert ist der Audi A2 auf Platz drei. Das zwischen 1999 und 2005 produzierte Modell punktet mit einer Motorenpalette von 61 bis 110 PS und ist für maximal 2.500 Euro zu bekommen, wobei gepflegte Exemplare auch über 3.000 Euro kosten können. Den vierten Rang sichert sich der Honda Jazz, der in den Baujahren 2008 bis 2015 hergestellt wurde. Der japanische Kleinwagen bietet zwischen 80 und 120 PS und kostet gebraucht etwa 4.000 Euro.

Die Top-Sechs komplettieren der BMW 5er aus der Baureihe von 2003 bis 2010 sowie der praktische Skoda Roomster (2006-2015), für den Käufer zwischen 2.000 und 2.500 Euro einplanen sollten.

Was Käufer beachten sollten

Bei der Kaufentscheidung können aktuelle Pannenstatistiken weitere Orientierung bieten. Besonders zuverlässig zeigen sich dabei Honda Jazz und Kia Picanto, die selten schwere Mängel aufweisen. Beim Alfa Romeo GT und BMW 5er (E60) sollten Interessenten dagegen mit häufigeren elektrischen Problemen und Verschleiß an der Aufhängung rechnen.