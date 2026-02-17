Madonna-Hitschreiber verstummt: Grammy-Gewinner stirbt mit 74

Er schrieb für die Größten der Musikwelt und schuf unvergessliche Hits. Nun verstummte die kreative Stimme des Grammy-Gewinners Billy Steinberg für immer.

Billy Steinberg, 1950 in Palm Springs (Kalifornien) geboren, entdeckte während seines Literaturstudiums in New York seine Leidenschaft für das Songwriting. Diese kreative Tätigkeit half ihm nach eigenen Angaben, mit seinen Panikattacken umzugehen. Der entscheidende Karriereschritt folgte 1981, als er die Zusammenarbeit mit Tom Kelly begann – eine Partnerschaft, aus der in den folgenden Jahrzehnten mehr als 150 Songs entstanden.

Erfolgreiche Kompositionen

Zu Steinbergs bekanntesten Werken zählen der Hit „Eternal Flame“ für The Bangles, „I’ll Stand by You“ für The Pretenders sowie der Text von „I Drove All Night“, der von verschiedenen Künstlern wie Celine Dion, Roy Orbison und Cyndi Lauper interpretiert wurde. Seine Feder prägte zudem Kompositionen für namhafte Musiker wie Whitney Houston, JoJo, Demi Lovato, Tina Turner und Rod Stewart.

Ein Höhepunkt seiner Laufbahn war 1997 die Verleihung eines Grammy Awards, den er gemeinsam mit Celine Dion für das Album „Falling into You“ erhielt.

Nach seinem Tod meldete sich Cyndi Lauper auf Instagram zu Wort und sprach Steinbergs Familie und Freunden ihr Beileid aus.