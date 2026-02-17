Todesursache geklärt – Gewaltverdacht im Seniorenheim bestätigt

Mit einem Blumenstrauß betrat er das Seniorenheim, kurz darauf starb eine 87-Jährige. Nun sitzt ein 61-jähriger Türke in U-Haft – seine DNA verrät ihn.

Ein 61-jähriger türkischer Staatsbürger steht unter dringendem Tatverdacht, eine 87-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims getötet zu haben. Der Mann, der sich am 19. Jänner längere Zeit vor dem Zimmer des Opfers aufhielt, wurde Ende Jänner identifiziert und verhaftet. Obwohl er die Tat bestreitet, konnten Ermittler seine DNA-Spuren sowohl am Opfer als auch im Zimmer der Frau sicherstellen.

Wie Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, mitteilte, wurde der Verdächtige wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft genommen, da Flucht-, Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr bestehen. Die Ermittlungen dauern an, wobei insbesondere ein psychiatrisches Gutachten zur Beurteilung seiner Zurechnungsfähigkeit und Gefährlichkeit noch aussteht.

Entdeckung der Tat

Das Verbrechen wurde erst einen Tag nach der Tat entdeckt, als Heimpersonal nach der 87-Jährigen sah, nachdem sie bei den Mahlzeiten nicht erschienen war. Eine hinzugerufene Ärztin konnte nur noch den Tod der Seniorin feststellen, die einen Bruch des Schildknorpels im Kehlkopfbereich erlitten hatte.

Aufgrund verdächtiger Umstände am Fundort wurde die Polizei verständigt und eine Obduktion angeordnet. Die Ermittler fanden die Bettdecke über den Kopf des Opfers gezogen, entdeckten Blutspuren auf Kissen und Decke sowie Einblutungen im Gesichtsbereich. Zudem war ein Fingernagel abgebrochen, und mehrere Ringe wurden im Mund-Rachen-Raum der Verstorbenen gefunden.

Ob die Frau versucht hatte, ihren Schmuck aus Angst vor Diebstahl zu verschlucken, oder ob der Verdächtige die Ringe dort platzierte, bleibt ungeklärt – der 61-Jährige machte hierzu keine Angaben.

Kriminelle Vorgeschichte

Die Ermittlungen konzentrierten sich zunächst auf das private Umfeld des Opfers, lieferten jedoch keine Hinweise auf ein Motiv oder einen konkreten Täter. Allerdings war bereits einen Tag vor der Tat eine verdächtige Person im Seniorenheim aufgefallen – ein auffällig schwarz gekleideter Mann mit einem Blumenstrauß.

Anhand von Beschreibungen durch Heimbewohner und Videoaufzeichnungen im Eingangsbereich konnte diese Person später eindeutig identifiziert werden.

Der Tatverdächtige war bereits 2020 wegen Betrugs vor Gericht gestanden. Damals hatte er eine Bewohnerin desselben Heims um mehr als 180.000 Euro betrogen. Als Grund für sein erneutes Erscheinen im Heim gab er an, er habe sich bei seinem früheren Opfer entschuldigen wollen.

Laut dem leitenden Ermittler Andreas Klamler geht der 61-Jährige keiner regulären Beschäftigung nach und finanziert seinen Lebensunterhalt durch Betrug.

Zudem sei er spielsüchtig und lebe „von der Hand in den Mund“.