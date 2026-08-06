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Fahndung

Mädchen mit Messer bedroht und verfolgt – Polizei sucht diese Männer

Mädchen mit Messer bedroht und verfolgt – Polizei sucht diese Männer
FOTO: LPD Burgenland
1 Min. Lesezeit |

Zwei Mädchen, ein Messer, zwei unbekannte Männer – die Polizei sucht jetzt öffentlich nach den Tatverdächtigen.

Zwei Männer stehen im Verdacht, am 23. Juni 2026 gegen 16 Uhr zwei minderjährige Mädchen verfolgt und mit einem Messer bedroht zu haben. Die Mädchen flüchteten in einen Drogeriemarkt. Für beide Beschuldigte gilt die Unschuldsvermutung.

LPD Burgenland
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Fahndung läuft

Im Zuge der laufenden Ermittlungen haben die Behörden am Donnerstag Lichtbilder der Tatverdächtigen veröffentlicht und rufen die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Eisenstadt Ruster Straße entgegen – telefonisch unter 059 133 1582-100 oder per E-Mail an [email protected].

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KO KOSMO-Redaktion
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