Mafiaboss in Wien zu 11 Jahren Haft verurteilt (FOTO)

Der serbische Staatsbürger D. DJ. (34), aka Dexter, wurde zu elf Jahren Haft verurteilt, nachdem er vom Straflandesgericht Wien des schweren bewaffneten Raubüberfalls für schuldig befunden wurde.

Wie österreichische Medien berichten, handelt es sich um ein führendes Mitglied der serbisch-montenegrinischen Mafiagruppe, die in ganz Österreich mit Drogen handelt.

Er wurde wegen schweren bewaffneten Raubüberfalls, bei dem 13 Kilogramm Drogen und mehr als 100.000 Euro von einer rivalisierenden Drogenbande geraubt wurden, angeklagt. Medien hatten zuvor berichtet, dass die schwersten Verbrechen, für die Dexter angeblich verantwortlich sein soll, nicht Gegenstand des am Freitag beendeten Verfahrens waren.

(FOTO: Ministerium für Innere Angelegenheiten Serbiens)

„Es besteht kein Zweifel, dass der Angeklagte am Tatort war“, sagte der vorsitzende Richter bei der Verkündung Urteils, das noch nicht rechtskräftig ist, weil Dexter, das Recht zur Berufung zusteht. Es komme nicht oft vor, dass ein Raubüberfall auf so brutale Weise durchgeführt werde, meinte der zuständige Richter.

Der Angeklagte habe „das Leben anderer Menschen respektlos behandelt“, was beim Strafmaß als erschwerender Umstand gewertet wurde.

Strafverteidiger Werner Tomanek hat umgehend Berufung gegen das Urteil eingelegt, der Angeklagte bekannte sich am ersten Verhandlungstag nicht schuldig.

„Ich war nicht Teil dessen, was in der Anklage steht“, sagte der mutmaßliche Anführer der laut Bundeskriminalamt europaweit und möglicherweise sogar weltweit bekannten organisierten Verbrecherbande, die nicht nur für Drogenhandel, sondern auch ist wegen ihrer Brutalität und Verbrechen gegen Leib und Leben berüchtigt ist.

(FOTO: Ministerium für Innere Angelegenheiten Serbiens)

Der von dem Angeklagten angeführte Drogenkartell habe vorgetäuscht, von einer ebenfalls in Wien operierenden Konkurrenzbande Kokain kaufen zu wollen, heißt es in der Anklageschrift.

Im Zuge dessen kam es zu Konflikt und einem brutalen Raubüberfall. Die vom Verurteilten angeführte organisierte Drogenbande soll im Übrigen allein in Wien mehr als 200 Mitglieder haben. Dexter steht seit Februar 2020 an der Spitze des Drogenkartells. Er ist in Serbien wegen Mordes vorverurteilt und hat eine Haftstrafe von 11 Jahren abgesessen.