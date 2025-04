ManCity verliert seinen Starspieler

Kevin de Bruyne schockt die Fußballwelt mit seiner Abreiseankündigung. Der belgische Spielmacher verlässt Manchester City und hinterlässt eine beachtliche Bilanz.

Kevin de Bruyne, der herausragende belgische Mittelfeldspieler, der 2015 für beeindruckende 76 Millionen Euro vom VFL Wolfsburg zu Manchester City wechselte, hat seine bevorstehende Abreise von den „Cityzens“ verkündet. Diese überraschende Ankündigung machte der 33-Jährige auf Instagram und brachte damit die Fußballwelt in Aufruhr. „Liebes Manchester, wenn ihr das seht, wisst ihr wahrscheinlich, worauf das hinausläuft. Ich komme also gleich zur Sache und sage euch allen, dass dies meine letzten Monate als Spieler von Manchester City sein werden“, schrieb de Bruyne in seiner emotionalen Nachricht.

Während seiner beeindruckenden Laufbahn bei Manchester City entwickelte sich de Bruyne zu einem Spieler von Weltklasse. In insgesamt 413 Einsätzen für den Verein erzielte er 106 Tore und lieferte 174 Vorlagen. Diese bemerkenswerte Bilanz unterstreicht seine Bedeutung und seinen Einfluss auf das Spiel der „Sky Blues“.

Zukunftspläne unklar

Wohin es den belgischen Spielmacher nun ziehen könnte, ist bislang unklar. Zwar kursieren Gerüchte über einen möglichen Wechsel in die amerikanische Major League Soccer (MLS), doch konkrete Details zu seinen zukünftigen Plänen hat de Bruyne bisher nicht preisgegeben. Auffallend ist, dass keine Hinweise auf interne Konflikte oder Streitereien im Zusammenhang mit seinem Abschied genannt wurden, was auf eine einvernehmliche Trennung schließen lässt.