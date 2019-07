Mann drohte Kindern mit Schusswaffe! (FOTO!)

Wien: Zwei Serben und ein Türke erbeuten als falsche Polizisten 2,5 Mio. Euro

Drei Personen wurden in Wien festgenommen, weil sie sich am Telefon gegenüber betagten Personen als Polizisten ausgaben und sie um ihr Erspartes gebracht haben. Nur in Wien gab es dazu mehr als 400 Anzeigen.