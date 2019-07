Wiener, Daniel M. (29) wird seit 10 Tagen vermisst!

Teile diesen Beitrag:







Nachdem Daniel M. am 16. Juli 2019 gegen 5 Uhr morgens seine Wohnung verließ, um in die Arbeit zu fahren, wird er vermisst. Die Familie und Polizei bittet um Hinweise.

Vor zehn Tagen verließ der 29-jährige Familienvater seine Wohnung in der Arnethgasse in Wien-Ottakring, stieg in seinen grauen Renault ESPACE, um zur Arbeit nach Mödling in Niederösterreich zu fahren und verschwand daraufhin spurlos.

Auf Facebook bittet seine Familie inzwischen um Hinweise. Informationen bitte an die nächste Polizeidienststelle.