Mann jagt Polizisten mit laufender Motorsäge (VIDEOS)

In einer verstörenden Szene auf einer Wohnstraße in Paisley, Renfrewshire, verfolgte ein 27-jähriger Mann Polizeibeamte mit einer laufenden Motorsäge. Während des Vorfalls, der am Montagnachmittag stattfand, ist ein Polizeifahrzeug gegen eine Mauer geprallt. Zwei verletzte Beamte benötigten medizinische Versorgung. Der Mann wurde nach der „Störung mit Waffengebrauch“ in Gewahrsam genommen, während die Ermittlungen der Polizei vor Ort weiter andauern.

Chaos auf Glasgow Road

Am heutigen Montag, wurde die Glasgow Road zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Vorfalls: nach einer Kollision eines Autos mit einem stehenden Polizeifahrzeug griff ein Mann die Beamten mit einer Motorsäge an und setzte zu einer Verfolgungsjagd an. Zeugen berichteten, wie der Täter, aufgebracht schreiend, die Straße hinunterlief. In einem zweiten Video ist zu sehen, wie die Polizei den Mann mit Hilfe von Passanten festnimmt.

Unterstützung und Verkehrsbehinderungen

In einer offiziellen Stellungnahme erklärte die Polizei Schottland: „Rund um 13 Uhr am Montag, den 6. Mai 2024, kam es nach einer Kollision zwischen einem Auto und einem Polizeifahrzeug auf der Glasgow Road in Paisley zu einer Störung, die eine Waffe involvierte.“ Sie betonten auch, dass keine größere Gefahr für die Öffentlichkeit bestünde und dass die Beamten am Tatort blieben, während die Ermittlungen andauerten. Die Straße wurde gesperrt, und Autofahrer wurden gebeten, den Bereich zu meiden und alternative Routen zu wählen.

Das Motiv des Angreifers ist noch nicht klar. Die Festnahme des 27-Jährigen markiert den vorläufigen Abschluss des Vorfalls, während die weiteren Umstände noch untersucht werden.