Mann tötet eigene Schwester und sich selbst

Ein tragisches Ereignis hat die Gemeinde Pischeldorf am Kulm in der Steiermark in Schrecken versetzt. Am Neujahrstag entdeckte ein Landwirt auf seinem abgelegenen Bauernhof zwei verstorbene Mitglieder seiner Familie.

Funde auf dem Bauernhof

Der 53-jährige Grundstückseigentümer hatte am Donnerstagmorgen Arbeiten am Dach eines Wirtschaftsgebäudes geplant, als er die Leiche eines 81-jährigen Familienmitglieds vorfand. Offensichtlich hatte dieser Suizid begangen. Erschüttert und besorgt eilte der Landwirt ins naheliegende Wohnhaus, wo die 77-jährige Schwester des Pensionisten mit schweren Kopfverletzungen im Schlafzimmer entdeckte. Für die sie kam jede Hilfe zu spät.

Polizeiliche Ermittlungen und unklare Motive

Erste Ermittlungen der Polizei lassen darauf schließen, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Der 81-jährige Mann wird verdächtigt, seine Schwester im Schlaf getötet zu haben, bevor er sich selbst das Leben nahm. Bisher gibt es jedoch kein bekanntes Motiv für die Tat. Auch sind keinerlei Vorerkrankungen oder andere Umstände bekannt, die eine Erklärung bieten könnten.

Die beiden Geschwister, die in der lokalen Gemeinschaft als zurückgezogen lebend bekannt waren, bewohnten seit Jahrzehnten gemeinsam den Bauernhof. Die Staatsanwaltschaft Graz hat bereits die Obduktion der Leichen angeordnet, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Die Befragungen im Umfeld der Familie werden fortgesetzt, um mögliche Hintergründe des Verbrechens zu klären.