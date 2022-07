Mann versteckt Heroin im Briefkasten

Mann in Zagreb verhaftet, er hatte große Mengen an Heroin im Briefkasten versteckt.

Die kroatische Polizei verhaftete einen 59-jährigen Mann im Stadtteil Novi Zagreb, Kroatien, in dessen Briefkasten 729,5 Gramm Heroin gefunden wurden.

Der Mann ist wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen worden. “Eine strafrechtliche Untersuchung ergab, dass der Verdächtige, ein 59-jähriger Mann auf unbestimmte Weise und für den Weiterverkauf, große Mengen Heroin beschaffte, die er in einem Briefkasten in der Gegend von Novi Zagreb versteckte, und dann die Drogen weiterverkaufte”, sagte die Polizei in einer Erklärung.

Die Polizei hat bei der Stadtstaatsanwaltschaft Strafanzeige gegen den Verdächtigen wegen “unbefugtem Herstellen und Handel mit Drogen” eingereicht, berichten kroatische Medien.