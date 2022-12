Marokkos Torhüter “Bono” geht mit Interview viral (VIDEO)

Marokkos Torhüter Yassine Bounou, oder “Bono”, wie er gerne genannt wird, hat mit seiner heiteren Art und dem tatkräftigem Einsatz für seine Nationalmannschaft in Katar die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit auf sich gezogen.

Er stoppte das starke Belgien sowie Kanada und Kroatien in der Gruppe, er wehrte das Elfmeter der sonst so selbstsicheren Spanier mit einem Lächeln ab, er schickte Ronaldo unter Tränen nach Hause, und auf dem Weg ins Finale wurde er einzig von den Franzosen gestoppt, die an diesem Abend die Stärkeren waren.

Heute muss er sich in einem Spiel um den dritten Platz gegen die Kroaten behaupten. Bei dem Interview nach der Niederlage gegen Frankreich war sein liebherziger Sohn der herausragende Star. Bono hielt seinen Sohn in den Armen und machte eine Aussage, und irgendwann senkte der Junge seinen Kopf zum Mikrofon und schleckte es ab, weil er es für Eiscreme hielt.

Die niedliche Szene brachte den TV-Reporter zum Lachen, aber auch Bono selbst, der wiederholen musste, was er gesagt hatte.

Das Video ging aus gutem Grund viral und sammelte sofort über 5 Millionen Aufrufe – die Nutzer:innen der sozialen Medien behielten nicht für sich, wie sehr sie von der Reaktion des Jungen begeistert waren.

„Er ist zu süß“, „Scheint als hätte ihm der Geschmack gefallen“, „Wenn man Eis über alles liebt“, lauteten die Kommentare in den sozialen Medien.