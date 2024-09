McDonald’s Aktion: So bekommt ihr ein gratis McMenü!

Am Samstag, den 21. September, feiert McDonald’s den „World Cleanup Day“ in mehr als 50 Restaurants. Als Belohnung für die Teilnahme gibt es ein klassisches McMenü!

Am Samstag, dem 21. September, öffnet McDonald’s in über 50 Restaurants in ganz Österreich die Türen für den „World Cleanup Day“. Gäste, Partner:innen und Interessierte sind eingeladen, gemeinsam Müll zu sammeln und damit ein starkes Zeichen für eine saubere Umwelt zu setzen. Als besonderes Dankeschön wartet auf alle fleißigen Helfer ein Klassiker-McMenü.

Zweite Auflage der Umweltaktion

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr organisiert McDonald’s Österreich nun bereits zum zweiten Mal diesen besonderen Aktionstag. Ziel ist es, gemeinsam mit der Community gegen achtlos weggeworfenen Müll vorzugehen und das Bewusstsein für Umwelt- und Ressourcenschutz zu stärken. Der World Cleanup Day bildet zudem den Höhepunkt der aktuellen Anti-Littering-Kampagne des Unternehmens, die unter dem Motto „Mach keinen Mist“ auf Plakaten, online und im TV humorvoll zur richtigen Mülltrennung aufruft.

„Wer richtig trennt, trägt nicht nur dazu bei, dass die Umwelt sauber gehalten wird, sondern auch, dass wertvolle Ressourcen recycelt werden können. Mit unserer mehrwöchigen Kampagne und dem World Cleanup Day bei McDonald’s am 21. September möchten wir ein starkes Zeichen für eine saubere Umwelt setzen und Bewusstsein für die richtige Müllentsorgung schaffen“, erklärt Nikolaus Piza, Managing Director von McDonald’s Österreich.

So läuft der Cleanup Day ab

Die Teilnahme am World Cleanup Day ist einfach: Interessierte treffen sich am 21. September 2024 um 9:30 Uhr in einem der teilnehmenden McDonald’s-Restaurants in ganz Österreich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Vor Ort erhalten die Teilnehmer die nötige Ausrüstung, um achtlos weggeworfenen Müll von Parkplätzen, Straßenrändern und Wiesen zu sammeln.

Als Dankeschön lädt McDonald’s im Anschluss alle Teilnehmer zu einem Klassiker-McMenü im jeweiligen Restaurant ein. Beim letztjährigen Cleanup Day wurden durch die gemeinsame Aktion von Gästen, Partnern, Mitarbeiter und Franchisenehmer in ganz Österreich über 2.300 Kilogramm Müll gesammelt.

Mit der diesjährigen Aktion knüpft McDonald’s an die aktuelle Anti-Littering-Kampagne „Mach keinen Mist“ an. Diese Kampagne soll humorvoll zur richtigen Mülltrennung anregen und wird auf Plakaten, online und im TV beworben.