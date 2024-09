Siebenfach-Jackpot: So viel kannst du am Sonntag gewinnen

Bei der letzten Lottoziehung am Mittwoch blieb das große Glück aus. Kein Spieler konnte den Sechsfach-Jackpot knacken, weshalb der Jackpot weiter anwächst.

Spannung am Sonntag

Am Mittwoch wurden die Gewinnzahlen 01, 16, 17, 18, 31 und 44, zusammen mit der Zusatzzahl 25 gezogen. Dennoch ging der Hauptgewinn von 8.492.148,84 Euro an niemanden.

Am kommenden Sonntag, dem 22. September, erwartet die Spieler eine außergewöhnliche Gelegenheit: Ein Siebenfach-Jackpot ist nun im Spiel, was einen geschätzten Gewinn von rund zehn Millionen Euro bedeutet. Dies ist erst der vierte Siebenfach-Jackpot in der Geschichte des österreichischen Lottos. Ein Achtfach-Jackpot wurde bislang noch nie erreicht.

Kleinere Gewinne für wenige Glückliche

Obwohl kein Spieler den Hauptgewinn abräumte, gab es zwei glückliche Gewinner mit einem Fünfer und der Zusatzzahl. Jeder von ihnen erhielt 118.746,90 Euro. Im Lottoplus ging ebenfalls kein Sechser an einen Spieler. Allerdings konnten sich 103 Teilnehmer über einen Fünfer freuen, der ihnen jeweils 5.921,20 Euro einbrachte.

Die kommende Ziehung verspricht aufregend zu werden. Noch nie zuvor gab es einen Achtfach-Jackpot. Die Spannung steigt, und viele Spieler werden hoffen, am Sonntag eine der sechs richtigen Zahlen zu ziehen und den riesigen Jackpot zu knacken.