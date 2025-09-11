Penzijsko osiguranje (PV): Međunarodni dani savjetovanja u Bosni i Hercegovini

Između Austrije i Bosne i Hercegovine (BiH) postoji sporazum o socijalnom osiguranju koji obuhvata odredbe o pravima iz zdravstvenog i penzijskog osiguranja. Sporazum, između ostalog, garantuje da se pri provjeri uslova za ostvarivanje prava uzimaju u obzir i osigurani periodi ostvareni u obje države. To znači da i kraći period osiguranja u jednoj zemlji, koji sam po sebi ne bi bio dovoljan za sticanje penzije, u zbiru može da obezbijedi pravo na penziju.

Šta su međunarodni dani savjetovanja?

U okviru međunarodnog dana savjetovanja, Penzijsko osiguranje vam nudi mogućnost da besplatno i bez birokratskih prepreka sa stručnjacima za bosansko i austrijsko penzijsko pravo razjasnite individualna pitanja i svoja prava koja su važna za buduće životne planove: Kada mogu otići u penziju i kolika će ona biti? Koje posljedice ima kasniji odlazak u penziju? Da li se moram pobrinuti za podnošenje zahtjeva i na koji način?

Ko može posjetiti međunarodni dan savjetovanja?

Sve osobe koje su i u BiH i u Austriji obavljale obavezno osiguranu radnu aktivnost. Stručnjaci će vas informisati o tome na kakva penzijska prava možete računati na osnovu radnog staža ostvarenog u više zemalja.

Gdje mogu pronaći termine za međunarodne dane savjetovanja?

Sve informacije o terminima dostupne su na našoj web-stranici:

https://www.pv.at/web/service-und-kontakt/internationale-beratungstage

Da li je potrebno zakazati termin?

Molimo vas da unaprijed telefonom zakažete termin za lično savjetovanje. Za vaša pitanja odvojićemo dovoljno vremena kako bismo vam pružili najbolju i najdetaljniju podršku. Broj telefona za zakazivanje, zavisno od mjesta održavanja savjetovanja, pronaći ćete na web-stranici:

https://www.pv.at/web/service-und-kontakt/internationale-beratungstage

Koju dokumentaciju trebate ponijeti?

Na zakazani termin obavezno ponesite lični identifikacioni dokument (npr. pasoš, vozačku dozvolu i sl.). Takođe je korisno ponijeti broj austrijskog osiguranja, lični identifikacioni broj (JMB), kao i svu dokumentaciju koja se odnosi na vaš slučaj (npr. evidenciju o osiguranju, radnu knjižicu, potvrde, popunjene obrasce i dr.).

Da li postoje međunarodni dani savjetovanja i u drugim zemljama?

Ako ste radili i u drugim državama, Penzijsko osiguranje organizuje međunarodne dane savjetovanja i sa stručnjacima tih zemalja.



Više informacija dostupno je na: www.pv.at