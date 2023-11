Mega-Stau: Klimakleber behindern Stadtzufahrt nach Wien (VIDEO)

Am Montagmorgen wurde die österreichische Hauptstadt von einer erneuten Protestaktion überrascht. Mitglieder der Aktivistengruppe „Letzte Generation Österreich“ legten den Verkehr in und um die Stadt herum lahm. Die Aktion führt noch immer zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und kilometerlangen Staus.

Die Aktivisten positionierten sich ab 7.45 Uhr strategisch an mehreren Punkten der Stadt. Besonders betroffen sind die Autobahnabfahrten Handelskai, Altmannsdorfer Ast und Ölhafen Lobau auf der A2 sowie die Westeinfahrt. Die Blockaden führten zu erheblichen Verzögerungen im Berufsverkehr. Es kam zu mehr als zehn Kilometer Stau und über eine Stunde Zeitverlust am Knoten Vösendorf Richtung Wien. Auch Ausweichstrecken wie die B16 und B17 waren vom Stau betroffen.

Westeinfahrt & Raffineriestraße

Besonders prekär war die Situation auf der Westeinfahrt und der Raffineriestraße. Die Aktivisten blockierten die Abfahrt von der A23 und der Donauuferautobahn (A22) in Richtung Lobau, was zu Staus auf allen umliegenden Straßen führte. Auch die Westeinfahrt auf Höhe Auhof war betroffen, was auf der Ausweichstrecke Hauptstraße/Linzer Straße zu umfangreichen Staus von etwa vier Kilometern stadteinwärts führte.

Soziale Medien

Die Klimakleber klebten sich auf der Straße fest und schütteten orangefarbene Warnfarbe auf den Asphalt. Über die sozialen Medien teilten die Aktivisten ihre Botschaft mit der Öffentlichkeit: „Wir sind dem Verkehr und der Wut der Menschen entgegengetreten, um auf die eskalierende Klimakrise aufmerksam zu machen“, so ein Beitrag auf X.

Lorenz Trattner, einer der Aktivisten, erklärte die Beweggründe für die Aktion: „Wir protestieren hier, weil wir keine andere Wahl mehr haben. Unsere Regierung ignoriert die verheerenden Folgen durch die Klimakatastrophe noch immer. Unsere Zukunft steht auf dem Spiel, und wir fordern die Bundesregierung auf, jetzt zu handeln.“