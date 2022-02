Megakonzert im März mit Lepa Brena, Saša Kovačević & Aleksandra Mladenović

Am 5. März im Pyramide Trend Eventhotel in Vösendorf bei Wien findet das größte Balkankonzert des Jahres statt: Lepa Brena, Saša Kovačević und Aleksandra Mladenović werden dem Wiener Publikum so richtig einheizen!

Ein bisschen Normalität: Fast ein Jahr lang musste man pandemiebedingt auf Veranstaltungen und Feste verzichten. Mihael Kasumović und Haris Zijadić veranstalten zum ersten Mal dieses musikalische Spektakel, welches für jeden Musikgeschmack etwas zu bieten hat.

Am Samstag, dem 5. März 2021 wird die Pyramide wieder zu beben gebracht. Verpasst nicht die Gelegenheit die berühmten Hits der jugoslawischen Pop-Diva Lepa Brena, sowie die unvergesslichen Balladen von Pop-Sänger Saša Kovačević zu genießen.

Das Musikprogramm wird um einen aufstrebenden Star ergänzt – Aleksandra Mladenović. Verpasst auf keinen Fall die einmalige Gelegenheit, die größten heimischen Hits sowie die einzigartige Atmosphäre des Konzerts zu erleben! Mit Songs wie, “Jugoslovenka”, „Lapus“ und “ Nema ljubavi da nije bolela ” feierten die drei Künstler sensationelle Erfolge und beehren nun endlich auch wieder das österreichische Publikum.

Keine 3-G-Regel in Niederösterreich:

Ab 5. März gilt in Niederösterreich keine 3-G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) mehr. Alle Fans können sogar ohne einen Coronatest an der Veranstaltung teilnehmen.

„Wir sind so aufgeregt und können es kaum erwarten! Das Konzert beginnt um 21 Uhr und ab 19.45 Uhr ist Einlass.“, so die Oragnisatoren.

Dieses Musikspektakel, darf sich niemand entgehen lassen! Die Organisatoren und zahlreiche Sponsoren haben dafür gesorgt, dass alle Fans auf dem höchsten Niveau feiern können!

Die begehrten Tickets sind an folgenden Standorten erhältlich:

Cafe Bubbu (5. Bezirk),

Soko Banja Grill (10. Bezirk)

Prestige (10. Bezirk)

Cafe Roma (10. Bezirk)

Burek Z (10. Bezirk)

Sofra (10. Bezirk)

XXL Grill Restaurant (16. Bezirk)

Hill (16. Bezirk)

Brandschutz Systembetrieb (23. Bezirk)

Weitere Informationen zum Konzert erhaltet ihr unter: +43 676 4933355.

Lasst euch die Chance nicht entgehen mitzufeiern!