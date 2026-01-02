KOSMO KOSMO
Lohnerhöhung

Mehr Geld hinter Gittern: Justizministerium erhöht Häftlingslöhne

Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Mehr Geld hinter Gittern: Österreichs Häftlinge können sich auf steigende Löhne freuen. Der Stundensatz für Gefängnisarbeit klettert auf 2,09 Euro.

Häftlinge in österreichischen Justizanstalten können künftig mit einer Erhöhung ihrer Arbeitsentlohnung rechnen. Nach Informationen aus dem Justizministerium in Wien wird der durchschnittliche Stundenlohn für Tätigkeiten innerhalb der Gefängnismauern bis 2026 um neun Cent auf 2,09 Euro angehoben.

Die Anpassung erfolgt im Rahmen einer gesetzlichen Neuregelung, an der das Ministerium derzeit arbeitet. Kern der Reform ist ein veränderter Berechnungsmodus: Während sich die Entlohnung bisher ausschließlich am Tariflohnindex der Statistik Austria orientierte, sollen künftig auch die durchschnittlichen Lohn- und Gehaltsabschlüsse in die Berechnung einfließen.

Die Verabschiedung dieser Neuregelung ist für das erste Halbjahr vorgesehen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

